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Fırat´ın doğusunda YPG/PKK hedefleri tek tek belirlendi, TSK harekata hazır

DHA

ABD´nin ikili tavrı nedeniyle Türkiye, birden fazla seçeneği göz önünde bulundurarak, hazırlık yapıyor. Güvenlik kaynakları TSK'nın hava harekatı için hazır olduğunu belirtiyor...

Hava harekatı

ABD, Fırat'ın doğusunda bir yandan Türkiye ile güvenli bölge çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da bölgeyi kontrol altında tutan terör örgütü PKK/YPG'ye lojistik desteğini sürdürüyor. ABD´nin ikili tavrı nedeniyle Türkiye, birden fazla seçeneği göz önünde bulundurarak, hazırlık yapıyor. 

TSK HAVA HAREKATI İÇİN HAZIR

PKK/YPG'nin Fırat´ın doğusundaki tüm faaliyetlerinin izlendiğini, stratejik hedeflerinin belirlendiğini belirten güvenlik kaynakları, teyakkuz halinde bekleyen TSK'nın kara ve hava harekatı için hazır olduğunu söyledi.

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