ABD, Fırat'ın doğusunda bir yandan Türkiye ile güvenli bölge çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da bölgeyi kontrol altında tutan terör örgütü PKK/YPG'ye lojistik desteğini sürdürüyor. ABD´nin ikili tavrı nedeniyle Türkiye, birden fazla seçeneği göz önünde bulundurarak, hazırlık yapıyor.

TSK HAVA HAREKATI İÇİN HAZIR

PKK/YPG'nin Fırat´ın doğusundaki tüm faaliyetlerinin izlendiğini, stratejik hedeflerinin belirlendiğini belirten güvenlik kaynakları, teyakkuz halinde bekleyen TSK'nın kara ve hava harekatı için hazır olduğunu söyledi.