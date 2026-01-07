Habertürk
        Son dakika: Fırında mide bulandıran görüntüler: Her yerden böcek ve örümcek çıktı

        Fırında mide bulandıran görüntüler: Her yerden böcek ve örümcek çıktı

        Hatay'da zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde ekmeklerin gramajları düşük gelirken, işletmelerde çıkan böcekler ve örümceklerse ekipleri hayrete düşürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:19
        Fırında mide bulandıran görüntüler!
        Hatay'da zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde ekmeklerin gramajları düşük gelirken, işletmelerde çıkan böcekler ve örümceklerse ekipleri hayrete düşürdü. Zabıta müdürünün "Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum" sözleriyse dikkat çekti.

        HİJYEN VE GRAMAJ KONULARINDA CİDDİ İHLALLER

        Dörtyol ilçesinde halk sağlığını tehdit eden işletmelere geçit vermeyen Dörtyol Belediyesi zabıta ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, 4 fırın işletmesi incelendi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan fırın denetimlerinde, hijyen ve gramaj konularında ciddi ihlaller tespit edildi. Denetimlerde, bir fırında üretilen pide ekmeklerinin eksik gramajla üretildiği ortaya çıktı.

        KEMİK PARÇALARI BÖCEK VE ÖRÜMCEKLER BULUNDU

        Ayrıca; imalathanede bozulmuş ürünler, kemik parçaları, böcek ve örümcek bulundu. Zabıta müdürü Ali Avan karşılaştığı manzara karşısında, şunları söyledi:

        "Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan fırın sizi görüyorum. Bunu kâr zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım, merak etmeyin. 10 gram 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım. Burayı siz kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz."

        FIRINLARIN RUHSATLARI İPTAL EDİLECEK

        Fırınlarda yapılan denetimlerde, hijyen şartları, ruhsat durumu ve gramajlar detaylı bir şekilde kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında tutanak tutularak, gerekli cezai işlemler başlatıldı. Yetkililer, ihlallerin tekrar etmesi halinde fırınların ruhsatlarının iptal edileceğini belirtti.

