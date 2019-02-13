Bursa İl Ticaret Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 2018 yılında 18 bin 472 tüketici, aldıkları hizmet veya maldan memnun kalmadıkları için hakem heyetlerine başvuruda bulundu.

Hakem heyetlerine ağırlıklı olarak cep telefonu, mobilya, bilgisayar ve uzaktan eğitim alanlarında yoğunlaşan şikayetler gelirken, bunların yaklaşık yüzde 70'i yani 13 bin 62'si tüketici lehine, 5 bin 64'u tüketici aleyhine sonuçlandı.

Geçen yıllara göre hakem heyetlerine yapılan başvurular azaldı. Hakem heyetlerine 2016 yılında 67 bin 456, 2017'de 25 bin 381, 2018'de ise 18 bin 472 başvuru oldu.

Bursa'da biri Tüketici İl Hakem Heyeti olmak üzere ilçe heyetleriyle birlikte 7 tüketici hakem heyetine, vatandaşlar tarafından ilginç başvurularda da bulunuldu.

ELEKTRİKLER KESİLİNCE ÜTÜYÜ OCAKTA ISITTI

Tüketicilerin ilginç başvurularından bazıları şöyle:

"Ütü yaparken elektriklerin kesilmesi nedeniyle yarım kalan işini tamamlamak için ocakta ısıttığı ütünün gövdesini yakan ev hanımı, ürünü aldığı iş yerinden iade istedi, talebi reddedilince de tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu. Söz konusu başvuru, tüketici kaynaklı bir kusur meydana geldiği için geri çevrildi.

Bir tüketici satın aldığı mikrodalga fırında yumurta kaynatmayı denedi. Basınç nedeniyle yumurta patlayınca fırını aldığı yere giden tüketici "Yumurta bile kaynatamayan" fırının özürlü olduğunu, bu nedenle iade etmek istediğini beyan etti. Firma ürünü iade almayınca konuyu hakem heyetine taşıyan tüketicinin bu başvurusu da geri çevrildi.

"ÇİZGİ FİLMİN SAATİ DEĞİŞTİ, MAĞDURUM"

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayan bir tüketici, televizyondaki bir kanalda yayınlanan çizgi filmin saatinin değiştiğini bu nedenle çok mağdur olduklarını belirtti. Çocuğunun her gün aynı saatte kalkarak o çizgi filmi izlediğini, şimdi uyandığında o filmi göremediğinde çocuğunu susturamadığını ifade eden tüketici, bu nedenle şikayetçi oldu. Vatandaşın bu başvurusu da kabul edilmedi.

Televizyondan elektronik sigara siparişi veren bir tüketici kendisine gönderilen paketten çivi çıktığı için hakem heyetine başvurdu. İddiası kabul edilen tüketiciye ürünün miktarının ödenmesi yönünde karar verildi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 2019 yılından itibaren değeri 5 bin 650 liranın altında olan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine, 5 bin 650 ila 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il hakem heyetine, 8 bin 480 ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemelerine başvuru yapılabiliyor.

Öte yandan alınan hizmet veya malın kusurlu olması durumunda yapılan başvurular kabul ediliyor. Alınan malı veya hizmeti beğenmemek, sonradan bir neden yokken istememek, firmalar hakkında şikayette bulunmak için yeterli görülmüyor.



