Fırından az önce çıkmış gibi... Tahinli çörek tarifi! Ev yapımı tahinli çörek malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?
İşte mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz, mis gibi kokusuyla herkesi cezbeden tahinli çörek tarifi! Sabah kahvaltılarının ve beş çaylarının vazgeçilmezi olacak bu lezzet, fırından yeni çıkmış gibi tazeliğiyle damaklarınızı şenlendirecek. Evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz tahinli çörek, pratik yapımı sayesinde zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak.
Mis gibi kokusuyla evinizin havasını değiştirecek olan tahinli çörek, hem gözlere hem de damaklara hitap ediyor. Sıcacık fırından yeni çıkmış bir çörek kadar lezzetli bu tarif, tahinin eşsiz aromasını en iyi şekilde ortaya koyuyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes çörek, ailenizle ve sevdiklerinizle paylaşacağınız keyifli anlara eşlik edecek. İşte detaylar!
MALZEMELER
3 su bardağı un
3 çay bardağı ılık süt
1 çorba kaşığı kuru maya
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
2 dolu yemek kaşığı tereyağı (iyice erimiş olsun)
İÇİ İÇİN:
1,5 su bardağı tahin
1 su bardağından biraz fazla şeker
ÜZERİ İÇİN:
1 yumurta sarısı
Ceviz veya fındık
İsteğe göre susam da ekleyebilirsiniz
HAZIRLANIŞI
Tahinli çörek yapımına mayayı süt ile açarak başlayın. Derin bir kapta kuru mayayı ılık süt ile karıştırın ve 5 dakika kadar bekleyin. Sırası ile un, tuz, sıvıyağ, tereyağı, şekeri ilave edin. Kulak memesi kıvamında olana dek yoğurun.
Un az gelirse ekleme yapabilirsiniz. Hamurunuzun yoğurma işlemi bitince üzerini temiz bir bezle kapatıp oda sıcaklığına 1,5 saat dinlenmeye bırakın.Bu sırada hamurunuz kabaracak. Çöreklerin iç harcı için ayrı bir kapta tahin ve toz şekeri karıştırın.
Ardından kabaran hamuru, yuvarladıktan sonra bir merdane yardımıyla tezgah üzerinde açın. İç kısımlarına tahinli toz şeker karışımı sürdüğünüz hamurları, rulo şeklinde sarın ve bir ucundan alarak kendi etraflarında sardırın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye hamurlarınızı yerleştirin ve yarım saat de bu şekilde bekletin.
Ardından çırpılmış yumurta sarısı sürün, bolca susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri altın sarısı renk alana kadar kadar pişirin. Bu süre ortalama yarım saattir. Çörekleriniz piştikten sonra 5 dakika dinlendirip sıcak olarak servis edebilirbisiniz. Afiyet olsun...