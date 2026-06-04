Fırından bile fazla elektrik çeken cihaz belli oldu!

Suçlu banyodaki termosifon!

Asıl elektrik kalemi su ısıtıcısı, yani çoğu evdeki adıyla termosifon ya da boyler. Buzdolabının kompresörü gibi açılıp kapanmıyor. İçindeki rezistans suyu ısıtıyor, sonra termostat o sıcaklığı korumak için gün boyu devreye girip çıkıyor. Siz musluğu hiç açmasanız bile tank yavaşça soğuyor ve cihaz tekrar ısıtmaya koyuluyor.

Mesele anlık güç değil, süreklilik. Fırın yarım saat yanıp söner, termosifon ise sabaha kadar ısı koruma derdinde. Yıllık toplamı şişiren de bu.