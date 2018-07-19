TMSF'ye devredilen Gaziantep'teki şirketleri ziyaret eden Gülal, çalışanlarla sohbet etti.Fabrikalardaki üretimleri denetleyen Gülal, firmalardaki kayyum heyetlerinden de brifing aldı.

Gülal, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'te TMSF kayyumları tarafından yaklaşık 2 senedir yönetilen firmalar olduğunu söyledi.

Söz konusu firmaların Gaziantep özelinde ve ülke için önemli firmalar olduğunu dile getiren Gülal, Naksan Holding, Işık Ahşap ve Hasırcı Tekstil firmalarında temaslarda bulunduklarını hatırlattı.

Gülal, ziyaretleri kapsamında çalışmaları yerinde görmek ve kayyum heyetlerine motivasyon sağlamak istediklerini, gelecek yılın vizyonunu oluşturmak için toplantılar yaptıklarını anlattı.

Ziyaret ettiği firmalarla ilgili izlenimlerini de aktaran Gülal, şunları kaydetti:

"Özellikle Işık Ahşap ve Hasırcı Tekstil'de gayet iyi neticelerimiz var. Işık Ahşap'ta ciro olarak yüzde 38 büyüme var. Hasırcı Tekstil'de aktif olarak yüzde 9 büyüme söz konusu. Tabii bu yapının en büyük yapılarından birisi de Naksan Holding. Naksan'ı biz devraldığımızda artık maaş ödeyemez durumdaydı. Bugün gezdiğimiz Naksan'ın plastik fabrikası, bugün Ortadoğu'nun en büyük fabrikası konumunda. Bu fabrika yüzde 10 kapasiteyle çalışıyordu, şimdi yüzde 80 kapasiteyle çalışır durumda. Naksan Holding'de 3 bin 548 kişi çalışıyor. Bu firmaların her biri milli servet. Bu firmalar katma değer ve istihdam üretmeye devam edecekler. Naksan bizim sorunlu firmalarımızdan birisi olmasına karşın toparladık. Arkadaşlarımız da yoğun şekilde çalışıyor."

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