Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Danimarka'da bulunan 'GM Plast A.Ş.' isimli şirketin resmi mail hesabını ele geçirerek 4 adet sahte fatura gönderildiği ve Türkiye'deki tekstil şirketine 1 milyon 416 bin dolar haksız para transferi sağlandığını tespit etti.

ÇETENİN TÜRK İŞBİRLİKÇİLERİ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturmada olaya karıştıkları tespit edilen Türk uyruklu E.D., Z.I. ve N.M. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı. Yapılan araştırmada 'aradaki adam' yöntemiyle uluslararası şirketleri milyonlarca lira dolandıran çetenin liderinin Nijerya uyruklu E.N.A. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda E.N.A. kaldığı otelde, yine aynı ülkenin vatandaşı olan B.O.B., O.O.P., A.A.O. ve A.T. de Bağcılar'da kaldıkları evlerinde gözaltına alındı.

KENDİLERİNE ELMAS KOLYELER YAPTIRMIŞLAR

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, telefon SIM kartları, 3 flash bellek, 4 dizüstü bilgisayar, 20 bin dolar, 5 bin euro, yaklaşık değeri 56 bin ile 65 bin dolar arasında değişen 5 elmas kaplamalı altın kolye, 3 bileklik, 2 altın bileklik, 2 yüzük, küpe ve lüks markalara ait saatler ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Nijerya uyruklu çete lideri E.N.A. ve 4 adamı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARADAKİ ADAM VURGUNU NEDİR?

Hacker çetesi, şirketlerin resmi mail hesabını ele geçiriyor. Daha sonra onların hangi şirketlerle iş yaptıklarını tespit ediyorlar. Şirketlere iş yaptıkları şirketmiş gibi mail atarak, ödemeyi kendi hesaplarına yapmasını istiyor. Şirketlerde alışveriş yaptığı şirketin hesap numarasını değiştirdiğini düşünerek paraları çetenin hesabına aktarıyor.

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