Fırsatçılar iş başında, nakliyede taşeron oyunu! Bazı fırsatçılar internet siteleri üzerinden taşınmak isteyen vatandaşlara şirket adına teklif veriyor. Anlaşma olması halinde de taşıma ücreti peşin olarak alınıyor. Taşıma işlemini ise şirket ile alakası olmayan taşeron kişiler gerçekleştiriyor. Nakliyeci olmayan kişiler, taşıma sırasında eşyalara zarar veriyor hatta çalıyor

Hasan Uğur Günaydın'ın haberine göre dolandırıcılar, evini taşımak isteyen vatandaşları hedef almaya başladı. Hasan Uğur Günaydın’ın haberine göre sektör temsilcileri, sahte nakliye ilanları nedeni ile çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu belirtiyor.

EŞYALARA ZARAR VERİYOR HATTA ÇALIYORLAR

İddiaya göre; fırsatçılar internet siteleri üzerinden taşınmak isteyen vatandaşlara şirket adına teklif veriyor. Anlaşma olması halinde de taşıma ücreti peşin olarak alınıyor. Taşıma işlemini ise şirket ile alakası olmayan taşeron kişiler gerçekleştiriyor. Nakliyeci olmayan kişiler, taşıma sırasında eşyalara zarar veriyor hatta çalıyor.

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BU DURUM KARŞISINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Ali Ayılmazdır, nakliye ilan sitelerinde meslek şartı aranmaksızın herkesin ilan ve teklif verebildiğine dikkat çekti. Mağduriyet yaşayan vatandaşların ise bu platformlar ile iletişim kurmaya çalıştığında ise muhatap bulamadığını söyledi. Ayılmazdır, konut ve otomobil ilanlarına getirilen kimlik şartını hatırlatarak, nakliye ilanlarına da benzer bir sistem getirilmesini önerdi.

NAKLİYE ŞİRKETİ ARAYAN VATANDAŞLAR NELER YAPMALI?

TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Mücahit Saraçlı ise vatandaşların internet üzerinden nakliye şirketi ararken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. “Anlaşmayı internet üzerinden de yapsanız yüze yüze gelerek sözleşme imzalanmalıdır. Sözleşmede; şirket görevlisinin adı, soyadı, tarih, şirket kaşesi ve imza bulunmalıdır.” dedi.

Saraçlı, “Tüketici şunu bilmeli ki, eşyanın zarar görmesi veya çalınması durumunda dava yoluna gitme ve mallarını tanzim etme hakkı vardır, dolayısıyla sözleşme ile birlikte öncelikle savcılığa şikayet dilekçesinde bulunmalıdır.”

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir