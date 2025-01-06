Donal Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesiyle yeniden ABD'nin First Lady'lik ünvanını elde eden Melania Trump, yeni bir belgesele konu oluyor.

Melania Trump, bu yılın ilerleyen zamanlarında yayınlanması beklenen belgeselde, yönetici yapımcı olarak da görev yapacak.