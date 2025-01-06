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        Haberler Dünyadan First Lady Melania Trump belgeseli geliyor - magazin haberleri

        Melania Trump belgeseli geliyor

        İkinci kez First Lady olarak Beyaz Saray'a çıkacak olan Melania Trump'ın hayatı belgesel oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:29
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        Donal Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesiyle yeniden ABD'nin First Lady'lik ünvanını elde eden Melania Trump, yeni bir belgesele konu oluyor.

        Melania Trump, bu yılın ilerleyen zamanlarında yayınlanması beklenen belgeselde, yönetici yapımcı olarak da görev yapacak.

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        Amazon'un yapımcılığını üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda ise Brett Ratner oturacak.

        Ratner, 2017 yılında aralarında Olivia Munn'ın da bulunduğu kadınlar tarafından cinsel tacizle suçlanmış, iddiaları reddetmişti. Ratner, 'Bitirim İkili' serisi, 'X-Men: Son Direniş', 'Kızıl Ejder' ve 'Herkül: Özgürlük Savaşçısı' gibi yapımlarla tanınıyor.

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        First Lady'nin tam olarak ne kadar dahil olacağı belirsiz görülen belgeselde yapımcı rolünü üstlenmesi, filmin editoryal kontrolünün kendisinde olduğunu gösteriyor.

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        First Lady'nin yaşamının perde arkasına "eşi benzeri görülmemiş" bir bakış sunacağı iddia edilen belgesel, hem sinemalarda hem de dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

        Projenin çekimlerine Aralık 2024'te başlandığı ve 2025'in ikinci yarısında yayınlanacağı öğrenildi.

        #Melania Trump
        #Donald Trump
        #belgesel
        #amazon
        #film
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