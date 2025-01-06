Melania Trump belgeseli geliyor
İkinci kez First Lady olarak Beyaz Saray'a çıkacak olan Melania Trump'ın hayatı belgesel oluyor
Donal Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesiyle yeniden ABD'nin First Lady'lik ünvanını elde eden Melania Trump, yeni bir belgesele konu oluyor.
Melania Trump, bu yılın ilerleyen zamanlarında yayınlanması beklenen belgeselde, yönetici yapımcı olarak da görev yapacak.
Amazon'un yapımcılığını üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda ise Brett Ratner oturacak.
Ratner, 2017 yılında aralarında Olivia Munn'ın da bulunduğu kadınlar tarafından cinsel tacizle suçlanmış, iddiaları reddetmişti. Ratner, 'Bitirim İkili' serisi, 'X-Men: Son Direniş', 'Kızıl Ejder' ve 'Herkül: Özgürlük Savaşçısı' gibi yapımlarla tanınıyor.
First Lady'nin tam olarak ne kadar dahil olacağı belirsiz görülen belgeselde yapımcı rolünü üstlenmesi, filmin editoryal kontrolünün kendisinde olduğunu gösteriyor.