Fırtına Tanrısı filmi bu akşam SHOW TV ekranlarında yer alacak. Filmi ilk defa izleyecek olanlar Fırtına Tanrısı filmi konusu, Fırtına Tanrısı filmi oyuncuları gibi film hakkında detayları merak ediyorlar. Film hakkında bilgileri sizler için derledik. İyi seyirler...

FIRTINA TANRISI FİLMİ KONUSU



Birkaç arkeolog, eski Sümerlere ait Ba’al ismindeki fırtına tanrısına ait 4 madalyonun peşine düşerler. Bu madalyonlar mevsimleri temsil etmektedir. Ba’al’ın güçleri, babası tarafından elinden alınıp bu madalyonlara gizlenmiştir.

15 Ağustos 2020 Cumartesi

SHOW, 00:15

FIRTINA TANRISI FİLMİ OYUNCULARI