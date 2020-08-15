Fırtına Tanrısı filmi bu akşam SHOW TV ekranlarında yer alacak. Filmi ilk defa izleyecek olanlar Fırtına Tanrısı filmi konusu, Fırtına Tanrısı filmi oyuncuları gibi film hakkında detayları merak ediyorlar. Film hakkında bilgileri sizler için derledik. İyi seyirler...
FIRTINA TANRISI FİLMİ KONUSU
Birkaç arkeolog, eski Sümerlere ait Ba’al ismindeki fırtına tanrısına ait 4 madalyonun peşine düşerler. Bu madalyonlar mevsimleri temsil etmektedir. Ba’al’ın güçleri, babası tarafından elinden alınıp bu madalyonlara gizlenmiştir.
15 Ağustos 2020 Cumartesi
SHOW, 00:15
FIRTINA TANRISI FİLMİ OYUNCULARI
- Jeremy London
- Stefanie von Pfetten
- Scott Hylands
- David Lewis
- Michael Kopsa
- Elias Toufexis
- Lexa Doig
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