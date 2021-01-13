Fıstıkçıoğlu Sini'nin hedefi 81 il

Baklavanın başkenti Gaziantep'te 1984 yılında kurulan Fıstıkçıoğlu&Sini, kuruluşundan bir süre sonra ününü kent dışında duyurmaya başladı.
1990 yılından bu yana büyük kentlerdeki restoranlara Gaziantep'te ürettikleri tatlıları gönderen firma, bugüne kadar 17 kentte şube açtı. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana, Antalya gibi büyükşehirlerde şubeleri olan Fıstıkçıoğlu&Sini, 81 ilde 81 şube hedefliyor.
Firmanın ürünlerini tanıttığı instagram hesabı da tatlı severlerin ilgisini görüyor.
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