İlk bakışta Apple Watch'u andıran ancak daha kare bir yapıdaki Fitbit Versa, bileğinizde kendini belli eden görünümü kadar hafif ve konforlu kullanımıyla da öne çıkıyor.
Cihazın 1,34 inçlik dokunmatik ekranı, 1.000 nit parlaklık ile dış kullanımda dahi parlak bir görünüm sağlıyor. 300x300 piksellik ekrandaki standart dizilim sade ve okunaklı, yazılımın sadeliği de hemen göze çarpıyor, ancak bildirimler konusunda en iyisi olmasa da temel işlevleri yerine getirmekte sıkıntı yaşamıyor.
Fitness istatistikleri, tarih ve saat gibi bilgiler ilk bakışta, kolayca görülebiliyor. Bunları cazip renk ve malzeme seçeneklerine sahip kayışlarla birleştirince, ortaya kolunuza takmak isteyeceğiniz bir ürün çıkmış.
Solda bir, sağda iki tuşu bulunan cihaz, menüler ve ekranlar arası geçişi kolaylaştırıyor. Her ne kadar tuşların işlevleri özelleştirilebilse de, üç tuş bazen kafa karıştırabiliyor.
Kutudan çıkan siyah silikon kayış, klasik bir hava veriyor. Kolayca takılıp çıkartılabiliyor. Saatin kendisi de hafif ve rahat. Önceki modellerinden Ionic'te olduğu gibi 50 metreye kadar suya dayanıklı olan cihazla, havuz gibi tatlı sularda yüzebilir ve egzersizinizin kulaç sayısına kadar kaydını tutabilirsiniz.
Cihazın kurulumu da gayet basit. Birkaç dakika içinde Android ya da iOS işletim sistemli bir telefonla eşleştirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
Fitbit Versa, adım, mesafe, kalori, çıkılan kat saymanın yanı sıra, hareketli dakikalar, nabız ve diğer egzersiz verilerini tutuyor. Uyku takibi ve yüzme takibi de saatin yetenekleri dahilinde, dolayısıyla neredeyse her spor aktivitesi kayıt altına alınabiliyor.
Nabzı ışıkla bilekten ölçen cihaz, pasif ölçerlere göre daha iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca SpO2 algılayıcısı, kandaki oksijen miktarını da ölçebiliyor.
Cihazın önemli bir eksiği ise GPS, bu durumda koşu ya da bisiklette benzerlerinden geride kalıyor. Zira, buradaki mesafe verisini gerçekçi olarak alabilmek için akıllı telefona muhtaç. Farklı yönlerinden birisi ise adet döngüsü takibi yapabilmesi olmuş.
Fitbit Versa için üreticinin belirttiği tek şarjla dört güne kadar kullanım, pratikte çok farklı değil. Her gün şarj etmemek ciddi bir rahatlık anlamına geliyor.
Cihazın kendine has işletim sistemi kullanması, uygulama konusunda uzun vadede kullanıcıyı kısıtlıyor. Ayrıca var olan uygulamalar da rakiplerininki kadar kapsamlı, bildirimler ise etkileşimli değil. Örneğin kısa mesajları telefondan görmek güzel ama WhatsApp ya da Facebook Messenger mesajları, bu uygulamaları varsayılan mesajlaşma uygulaması yapılmadığı sürece mümkün değil. Benzer şekilde Spotify desteği de yok.
Fitbit Coach uygulaması çeşitli hazır egzersizler konusunda sizi yönlendirebiliyor. Önyüklü olanlar 10 dakika karın kasları, 7 dakika standart çalışma, 20 dakikalık karışık egzersiz. Aylık ve yıllık paket satın alarak daha fazla egzersiz açabilir ve saatinizin videolarla sizi yönlendirmesini sağlayabilirsiniz.
Uygulama fitness merkezlerindeki çeşitli cihazlarla da uyumlu, özel modu seçtiğinizde, yaptığınız egzersize göre takip yapabiliyor.
Özelleştirme anlamında da çeşitli saat kadranları var ama seçenekler Google ya da Apple'ın işletim sistemlerindeki kadar çeşitli değil.
Bu saatin iyi olduğu nokta, markanın fitness takibi konusunda uzmanlığını estetik ve konforlu bir cihaz üzerine taşımış olması. Buna karşın, 1.199TL'lik fiyatı da yabana atılır gibi değil.
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