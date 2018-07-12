11 | 15

Cihazın kendine has işletim sistemi kullanması, uygulama konusunda uzun vadede kullanıcıyı kısıtlıyor. Ayrıca var olan uygulamalar da rakiplerininki kadar kapsamlı, bildirimler ise etkileşimli değil. Örneğin kısa mesajları telefondan görmek güzel ama WhatsApp ya da Facebook Messenger mesajları, bu uygulamaları varsayılan mesajlaşma uygulaması yapılmadığı sürece mümkün değil. Benzer şekilde Spotify desteği de yok.