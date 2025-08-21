Fitch: ABD'de tüketici harcamaları yılın ilk yarısında yavaşladı

Fitch, bugün yayımlanan ABD Tüketici Sağlığı Monitörü raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'de tüketici harcamalarının 2025'in ilk yarısında önemli ölçüde yavaşladığı belirtildi.

Ticaret politikasındaki belirsizliğin artması ve hisse senedi piyasasındaki dalgalanmaların tüketici güvenini zayıflattığı ve hane halkı harcamalarının azalmasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, soğuyan iş gücü piyasasının da hane halkı gelirlerini daha da kısıtladığı vurgulandı.

Açıklamada, tüketici harcamalarındaki artışın geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 4 seviyesinde gerçekleştiği anımsatılarak, bu oranın 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 1,4'e gerilediği kaydedildi.

REKLAM

Hizmet harcamalarının yavaşladığı ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 ve ikinci çeyreğinde yüzde 1,1 arttığı belirtilen açıklamada, dayanıklı tüketim malları harcamalarının ise 2025'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 3,7 azaldığı aktarıldı.

Açıklamada, mallara yönelik harcamaların gümrük vergisi şokunun etkisiyle dalgalı seyrini sürdürdüğüne işaret edildi.