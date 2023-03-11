Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Fitch küresel ekonomi büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2023 büyüme tahminini yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye çıkardı

Fitch küresel ekonomi büyüme tahminini yükseltti
HABERTURK.COM

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun mart sayısını yayımladı.

Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Fitch'in ilk kez küresel büyüme tahminini yükselttiğine dikkat çekilerek söz konusu yükselişin Çin'in Kovid-19 kısıtlamaları sonrası yeniden açılması, Avrupa doğal gaz krizinin rahatlaması ve ABD'de tüketici talebindeki dayanıklılığı yansıttığı belirtildi.

Aralık raporunda yüzde 1,4 olan küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2'ye çıktığı kaydedilen raporda, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarındaki hızlı artışların gecikmeli etkisiyle 2024 için büyüme beklentilerinin yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e düştüğü ifade edildi.

Raporda, Çin'in yıl başındaki Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmasını, iş anketlerindeki hızlı iyileşmelerin izlediğine işaret edilerek, 2022'de kısıtlamalar nedeniyle düşen temas yoğun tüketici harcamalarının hızla toparlandığı ancak emlak sektörünün zayıf kalmaya devam ettiği ve ihracatın yavaşladığı vurgulandı.

ABD, EURO BÖLGESİ VE ÇİN'İN BÜYÜME TAHMİNLERİNDE REVİZYON

Çin'in 2023 büyüme tahmininin aralıktaki yüzde 4,1'den yüzde 5,2'ye, Euro Bölgesi'nin yüzde 0,2'den yüzde 0,8'e ve ABD'nin yüzde 0,2'den yüzde 1'e yükseltildiği bildirildi.

Fitch'in gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsü ise ABD için yüzde 0,8 Euro Bölgesi için yüzde 1,4 ve Çin için yüzde 4,8 oldu.

Raporda, Avrupa gaz krizinin son aylarda hafiflediği anımsatılarak bu durumun Euro Bölgesi'nin büyüme beklentilerini iyileştirdiğini ve temel enflasyon baskılarını düşürdüğü kaydedildi.

ABD ekonomisinin, yıl başındaki güçlü istihdam ve tüketim artışıyla kısa vadede tahmin edilenden daha fazla ivme kazandığı vurgulanan raporda, hanehalkı gelir artışının devam ettiği ve pandemide oluşturulan tasarruf tamponlarının bir süreliğine harcamaları destekleyeceği aktarıldı.

Raporda, ABD ekonomisinde gecikmeli de olsa bir resesyonun öngörüldüğü belirtilerek söz konusu resesyonun üçüncü çeyreğin sonlarında başlamasının beklendiği ifade edildi.

'FED VE ECB ENFALSYONUN KALICI OLMASINDAN ENDİŞELİ'

Raporda, Fed ve ECB'nin enflasyonun kalıcı hale gelmesinden daha fazla endişe duymaya başladığı anlatılarak ücret baskılarının kaynağı olan iş gücü piyasasındaki dengesizliklerin sürdüğü anımsatıldı.

Fed faiz oranının yüzde 5,5 ve ECB'nin refinansman faizinin yüzde 4 ile haziran ayında zirve yapacağının tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, parasal sıkılaştırmanın ABD talebini yavaşlatmasının beklenenden daha uzun sürdüğü vurgulanarak faiz artışlarının nihayetinde faaliyetlerde bir baskı oluşturacağına inanıldığı kaydedildi.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin Türkiye'nin kısa vadeli ekonomik koşullarında etkili olmasının muhtemel olduğuna işaret edilen raporda, yeniden yapılanma programlarıyla birlikte üçüncü çeyrekte büyümenin hızlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtildi. Fitch daha önce Türkiye'nin 2023 ve 2024'te yüzde 2,9 büyüme kaydedeceğini öngörmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şap et piyasasını nasıl etkiler?
İŞ-YAŞAM Şap piyasayı nasıl etkiler?
Ramazan kolisinde ürün azaldı fiyat arttı
İŞ-YAŞAM Ramazan kolisinde ürün azaldı fiyat arttı
Piyasayı sallayan hissede işlemler askıya alındı
İŞ-YAŞAM Piyasayı sallayan hissede işlemler askıya alındı
Hasar tespiti yapılamayan binalara 31 Mart'a kadar süre
İŞ-YAŞAM Hasar tespiti yapılamayan binalara ek süre
Son dakika haberi '5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık'
İŞ-YAŞAM '5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık'
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
İŞ-YAŞAM ABD'de istihdam beklentileri aştı
DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
İŞ-YAŞAM DASK'ın hasar ödemesi 3 milyar TL'ye ulaştı
'Ekonomimiz ocakta kuvvetli görünümünü sürdürdü'
İŞ-YAŞAM 'Ekonomimiz ocakta kuvvetli görünümünü sürdürdü'
Migros'tan deprem bölgesindeki üreticiye destek
İŞ-YAŞAM Migros'tan deprem bölgesindeki üreticiye destek
Dolar/TL, 18,97 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 18,97 seviyesinde 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.