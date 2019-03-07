Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, düşük kalacak olan tüketici güveni nedeniyle 2019'un Türkiye'deki perakende ve tüketici sektörü için zorlu bir yıl olacağını iddia etti.

Tüketici güveninin düşmeye devam etmesinin şirketlerin satış hacimleri ve maliyet artışlarını tüketicilere yansıtma kabiliyetleri üzerinde baskı yaratacağını belirten Fitch, şirketlerin enflasyon ve kur kaynaklı sert maliyet artışlarının üstesinden gelebilme gücünü de zedeleyeceğinin altını çizdi.

Finansmana erişimin zorlaşması ve maliyetlerinin yükselmesinin yanı sıra döviz cinsi borç yükünün perakende sektöründe mali esnekliği sınırlayacağını belirten Fitch, söz konusu kredi notlarına dahil edildiğini açıkladı.

Fitch dün Türkiye'deki tüketici sektörüne yönelik yayınladığı raporunda, marjlardaki baskının gıda üreticileri ve perakendeciler arasında pazarlık güçlerine bağlı olarak paylaşılmasını beklediğini ifade ederken, bütün bu zorluklara rağmen 2019'un Türk modern perakendesi için büyüme olanaklarını sunacağını da paylaştı.