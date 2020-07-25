Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ortak yapılan açıklamada, bankaların Türkiye'nin ihracatının lokomotiflerinden olan otomotiv sektörünü ve sektöre bağlı olarak çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019’dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürününün müşterilere sunulmaya başlandığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birlikleri gerçekleştirildiğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan iş birlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır."

"BELİRTİLEN AÇIKLAMALARA RAĞMEN FİYAT ARTIŞI YAPTIKLARI GÖRÜLMÜŞTÜR"

Vatandaşların fiyat artışı sebebiyle mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin de alındığının belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır."

ZİRAAT BANKASI KREDİ KRİTERLERİNİ DUYURMUŞTU

Ziraat Bankası, sıfır ve ikinci el araç satın almak isteyenler için 0,49 faiz oranları ile 6 ay ödemesiz 60 aya varan vade seçenekleri ile kredi vereceğini duyurmuştu. 21 Temmuz’da yapılan duyuruda; "Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize 1.El-Sıfır Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi, İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize 2.El Taşıt Destek Kredisi sunmaktayız." denilmişti. Ziraat bankası yeni taşıt kredisi kapsamında; yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu. Ayrıca, taşıt kredisinde aylık eşit taksitli ödemenin yanı sıra azami 6 aya kadar ödemesiz dönem seçeneği de uygulayacağı belirtildi. Örneğin, 50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,64 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 10,0082 olacağı açıklanmıştı.