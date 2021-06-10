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HaberlerSağlıkFLAŞ 3. DOZ AÇIKLAMASI! Koronavirüs aşısında üçüncü dozda tercih olacak mı? - Haberler
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3. doz kimlere gerekli? 3. dozda tercih olacak mı?

Koronavirüs aşısında üçüncü doza ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Henüz üç doz uygulayan bir ülke yok. "Bir insan aşı yapıldıktan sonra çalıştığı iş nedeniyle yüksek risk taşımıyorsa, hastalığı nedeniyle ağır seyretme riski taşımıyorsa bu kişiler için dünyada üçüncü doz uygulaması yok" dedi

FLAŞ 3. DOZ AÇIKLAMASI! Koronavirüs aşısında üçüncü dozda tercih olacak mı? - Haberler
3. doz kimlere gerekli? 3. dozda tercih olacak mı?
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HABERTURK.COM

Koronavirüs aşısında üçüncü doz gerekli mi sorusuna Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yanıt geldi. Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Ceyhan, "Henüz üç doz uygulayan bir ülke yok. BioNTech-Pfizer'de de böyle bir konu yok. Oldukça uzun süreli ve yüksek antikor cevabı oluşturuyor. Burada sorun; iki doz Sinovac aşısı olanlar çünkü iki doz Sinovac aşısı olan ülkeler, iki dozu zor temin ediyor. Bu tip ülkeler olduğu için onlarda iki doz Sinovac aşısı oldu, üçüncü dozu yapalım mı diye bir tartışma yok. Bizim söylediğimizde de genel toplum için mutlaka üçüncü doz aşılansın demiyoruz" dedi.

ÜÇÜNCÜ DOZ KİMKLER İÇİN GEREKLİ?

Prof. Dr. Ceyhan, "Bir insan aşı yapıldıktan sonra çalıştığı iş nedeniyle yüksek risk taşımıyorsa, hastalığı nedeniyle ağır seyretme riski taşımıyorsa bu kişiler için dünyada üçüncü doz uygulaması yok. Bu konuda daha çok BioNTech-Pfizer ile ilgili açıklamalar yapılıyor. Uğur Şahin, 'Üçüncü doz muhtemelen gerekecek' demişti. Ben onları biraz ticari olarak değerlendiriyorum. Çünkü iki doz BioNTech-Pfizer aşısı olmuş kişilerin üçüncü doz aşı olup olmayacağını şu an söylememiz mümkün değil. Ne kadar süre koruyuculuk devam edecek bilmiyoruz.

Bizi Sinovac ile ilgili telaşlandıran, özellikle sağlık personelinde iki doz Sinovac aşısı olup, ağır hastalık geçiren, yoğun bakıma yatan ve sayıları az da olsa hayatını kaybedenler var; ama genel toplum için böyle bir tehlike söz konusu değil. Onun için bir sıralama yaparsam ilk başta sağlık personelleri çünkü çok fazla virüsle karşı karşıya kalıyor. İkincisi sağlık personelinin hastalığa yakalanması demek sağlık hizmetlerinin aksaması demek. İkinci sıraya da kronik hastalığı olanları ve yaşlıları koyuyorum çünkü onlar sık karşılaşmıyor ama karşılaştıklarında hastalık ağır seyrediyor. Üçüncü sıraya da genel Sinovac aşısı olan genel grupları koyuyorum. Dolayısıyla şu anda konuştuğumuz tek grup, birinci sıraya koyduğumuz sağlık personeli. Yoksa genel halk için üçüncü doz aşı uygulaması gereklidir diyecek bir veri yok. Aşılananları 8 ay değerlendirdik, 8 ay sonra değerlendirme yapmamız lazım, aynen Şili'nin yaptığı gibi. Aşının yüzde 68 koruduğunu söylediler.

Sinovac'ın Türkiye'deki kısa süreli sonucu yüzde 83.5, Şili'de yüzde 68 koruma sağlıyor ama koruyuculuk bir süre sonra hızla azalıyor. O yüzden genel topluma korunmak için hücresel bağışıklık yetiyor" dedi.

"YERLİ AŞI, SINOVAC'TAN SONRA ÜÇÜNCÜ DOZ OLARAK YAPILDIĞINDA ETKİLİ OLUYOR MU BAKMAK LAZIM"

Üçüncü dozda yerli aşı kullanılabilir mi, aşı tercihi yapılabilir mi sorusuna Prof. Dr. Ceyhan, "Kayseri'de geliştirilen aşı Sinovac gibi ölü aşı. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyebilmemiz için mutlaka bir çalışma yapıp, bu aşı iki doz Sinovac'tan sonra üçüncü doz olarak yapıldığında etkili oluyor mu bakmak lazım. BioNTech-Pfizer üzerine çalışmalar var, ciddi derecede bağışıklık sistemini artıyor. Burada sorun yok ama Sinovac'ın üstüne yerli gelişecek aşıyı yaptığınızda yeteri kadar yanıt elde edecek misiniz çünkü üç doz inaktif aşı yapmış olacağız, o biraz şüpheli. Daha fazla etkin olmasını beklediğimiz virüs benzeri partikül aşılar çok kısa sürede yetişecek gibi görünmüyor ama dışarıya satılabilir, birinci doz olarak da kullanılabilir ama üçüncü doz olarak kullanılabileceğini pek düşünmüyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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