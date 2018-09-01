İzmir’in Foça ilçesi Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde kalan denizde kaynağı belirlenemeyen ağır bir yakıt sızıntısı meydana gelmişti. Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluşurken, çok sayıda uzman ekip de sevk edilmişti.

Lisanslı şirketlerin temizleme çalışmaları sürerken, olay yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan görevlilerde gelerek incelemelerde bulunarak, şirket yetkililerinden bilgi aldı.

2 bin 500 metrelik sahil şeridi zarar gördü

Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin açıklama yapılmıştı. Açıklamada, denizden kirlilik gelmeye devam ettiği için dökülen fuel oil miktarına ilişkin net bir tespit yapılmadığı, kirliliğin 2 bin 500 metrelik bir sahil şeridine zarar verdiği ifade edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı, Foça Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde sürdürüldüğü belirtilirken, bugün de Aliağa ve Foça Belediyeleri ekiplerinin de çalışmalara destek vereceği kaydedildi.



TESPİT İÇİN HELİKOPTER DE HAVALANDI

Temizleme sonucu oluşan atıkların, lisanslı araçlar ile lisanslı bertaraf tesislerine yönlendirileceğinin de yer aldığı açıklamada, “Diğer yandan kirliliğin hangi sebeple oluştuğu ve kirleten bilinmemekle beraber, kirletenin tespiti için bölgede bulunan gemiler, hareket eden gemiler ve ihtimal dahilindeki kıyı tesislerinin yakıt/slaç tanklarından parmak izi amacıyla numuneler alınmaktadır. Kirliliğin boyutunun ve geldiği yerin belirlenebilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile keşif uçuşları yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri de yer aldı.

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