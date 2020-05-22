HABERTURK.COM / Reuters

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, kendi ülkesindeki 2 fabrikasında üretime yeniden ara verdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Dearborn fabrikasının bir işçide koronavirüse rastlanılması sonucu kapatıldığı, Chicago tesisinin ise parça tedarik sorunları nedeniyle üretime ara verdiği bildirildi.

Ford'un Dearborn fabrikasında ABD'nin en çok satılan aracı F-150 pickup üretiliyor. Chicago fabrikasındaki bantlardan ise Ford Explorer ve Lincoln Aviator SUV modelleri iniyor.

Ford'un dahil olduğu otomotiv markaları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 aydan fazladır üretim faaliyetlerine ara vermişti. Avrupa'daki tesisler Mayıs ayının ilk haftasında açılmaya başlarken, salgının daha etkili olduğu ABD'de otomotiv üretimi kısıtlı olarak geçtiğimiz hafta başlamıştı.

Ford'un aksine ülkenin diğer büyük otomotiv üreticilerinden General Motors ve Fiat Chrysler Automobiles, fabrikalarında üretimi engelleyecek bir durum yaşanmadığını belirtiyor.

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