Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Ford'dan elektrikli otomobiller için 3 milyar dolarlık zarar beklentisi

Elektrikli otomobillere ağırlık veren üreticilerden Ford, bu otomobilleri geliştiren biriminin yıl sonuna kadar 3 milyar dolarlık kayıp yaşayacağını bildirdi. Ford, Model e adını verdiği elektrikli araç biriminin 2021-2023 yılları arasındaki kümülatif üç yıllık zararın geçen yılki 2.1 milyar dolarlık proforma zarar da dahil olmak üzere 6 milyar dolar olarak tahmin ediyor

Ford'dan elektrikli otomobiller için 3 milyar dolarlık zarar beklentisi
Reuters

Önceki gün Avrupa'da ürettiği ilk elektrikli otomobilin tanıtan Ford, elektrikli araç birimini 2023 sonuna milyarlarca dolar kayıp yaşamasını bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'li üreticinin elektrikli araç birimi yıl sonuna kadar 3 milyar dolarlık kayıp yaşayacak. Şirket bu kayba rağmen, 2026 sonuna kadar yüzde 8'lik bir vergi öncesi marj elde etmeyi hedefliyor.

2 Mayıs'ta açıklanacak olan ilk çeyrek sonuçlarından başlayarak Ford, Model e elektrikli araçlar birimi Model e, içten yanmalı araçlar birimi Blue ve ticari araçlar birimi Pro için ayrı finansal sonuç raporları düzenleyecek.

Buna göre, Ford, Model e'nin 2021-2023 yılları arasındaki kümülatif üç yıllık zararını, geçen yılki 2.1 milyar dolarlık proforma zarar da dahil olmak üzere 6 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Ancak şirket, F150 Lightning ve Mustang Mach E dahil olmak üzere ilk nesil elektrikli araçlarının 2024'ün sonuna kadar vergi öncesi bazda kârlı olmasını bekliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİM KAPASİTESİNİ 2 MİLYON ADETE ÇIKARACAK

Ford Finans Direktörü John Lawler, ABD'li şirketin artık mali sonuçları bölgeye göre değil, yalnızca iş birimine göre ayıracağını, "artık şirketi böyle yönetiyoruz" sözleri ile açıkladı.

Lawler, Ford'un 2023 sonunda küresel olarak 600 bin adet elektrikli otomobil üretim kapasitesine ulaşacağını, bu kapasitenin 2026'da ise 2 milyon adete yükseleceğini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, ABD'li üretici batarya maliyetlerini kendi üreteceği bileşenler ile düşürmeyi planlıyor.

KAZANCININ BÜYÜK BÖLÜMÜ KUZEY AMERİKA'DA

Ford'un Geçen yıl Çin'de 600 milyon dolarlık vergi öncesi zararı oldu. Güney Amerika'da 400 milyon dolarlık kâr açıklayan şirket, 9.2 milyar dolarlık faiz ve vergi öncesi kazancının çoğunu ise Kuzey Amerika'dan karşıladı.

Şirket, ticari araç biriminin bu yıl vergi öncesi kârını iki kata çıkararak 6 milyar dolar ulaşmasını beklerken, içten yanmalı motorların üretildiği geleneksel otomobil biriminin kârında ise sınırlı bir artışla 7 milyar dolar yükselmesini bekliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
OTOMOBİL İkinci elde en çok satılanlar belli oldu
Mercedes-Benz'de yolsuzluk şoku
OTOMOBİL Mercedes-Benz'de yolsuzluk şoku
Opel'in yeni modeli 130 milyon euroluk yatırımla üretilecek
OTOMOBİL Yeni modeli 130 milyon euro tutacak
SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023 | ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!
OTOMOBİL ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları!
Elektrikli araçları robot yardımı ile edecek
OTOMOBİL Elektrikli araçları robot ile şarj edecek
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı 
OTOMOBİL İkinci el araç satışları arttı
Ford Avrupa'da ürettiği ilk elektrikli modelini tanıttı
OTOMOBİL Ford VW temelli SUV modelini tanıttı
Çinli Chery'nin 3 SUV modeli Türkiye'de satışa çıktı
OTOMOBİL Chery'nin Türkiye fiyatları açıklandı
AB'de otomobil satışları şubatta arttı
OTOMOBİL AB'de otomobil satışları şubatta arttı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta azaldı
OTOMOBİL Trafiğe çıkan taşıt sayısı azaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.