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Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayı ortasından bu yana otomotiv üretiminin durduğu Avrupa ve ABD'de, şirket üretime yeniden başlamanın yollarını arıyor.

Bu şirketlerden Ford, virüs tedavisinde kullanılmak üzere sınırlı sayıdaki işçi ile solunum cihazı üretiminin gerçekleştiği fabrikasında yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Bloomberg'in haberine göre, ABD'li üreticiden yapılan açıklamada, Michigan fabrikasında aynı hat üzerinde çalışan işçilere titreşimli bileklik takıldığı bilgisi verildi. Böylece, çalışan işçiler sosyal mesafe kurallarına aykırı olarak birbirlerine yaklaştıklarında, kollarına takılan bileklikler titreşim özelliği ile uyarı veriyor.

Şu an için test aşamasında olan bilekliklerin gönüllü olan işçiler tarafından kullanıldığı ve bantlarda solunum cihazı yerine otomobiller inmeye başladığında da kullanılabilecek şekilde geliştirme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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