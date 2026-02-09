Ford Otosan Craiova-Kocaeli hattında araçları trenle taşımaya başladı
Ford Otosan, Craiova (Romanya) ve Kocaeli (Türkiye) arasındaki araç lojistiğini raylar üzerine taşıdı. Şirketin paydaşları ile hayata geçirdiği proje kapsamında, 18 vagon ve 557 metre uzunluğa ulaşan tren setleri, sefer başına 216 aracı Ford Otosan Craiova fabrikasından alarak, Marmaray geçişi sayesinde Kocaeli'ye ulaştırıyor
Ford Otosan, lojistik ağındaki karbon ayak izini önemli ölçüde azaltacak stratejik demiryolu projesini hayata geçirdi.
Ford Otosan liderliğinde; projenin lojistik servis sağlayıcısı Mars Logistics, stratejik satın alma ve süreç yönetiminde KoçZer, tren taşıma operasyonlarını yürüten Körfez Ulaştırma, araçların elleçleme ve stoklama süreçlerini yürüten Railport ve Mars Logistics’in vagon tedarikçisi Transwaggon Group iş birliğiyle, Craiova (Romanya) ve Kocaeli (Türkiye) arasındaki araç lojistiği raylar üzerine taşındı.
Ocak 2026 itibarıyla başlayan seferler, Marmaray geçişi sayesinde iki ülke arasındaki ticaret koridorunu kesintisiz ve yeşil bir hatla birbirine bağlıyor.
DEMİRYOLU İLE KARBON YÜKÜ AZALTILDI
Yapılan açıklamaya göre, söz konusu proje, Ford Otosan’ın 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde Net Sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda, SBTi tarafından onaylanan emisyon azaltım hedefleriyle uyumlu olarak kurgulanan lojistik dönüşümün önemli bir adımını oluşturuyor.
Craiova–Köstence-Kocaeli hattında denizyolu ağırlıklı ve kara yolu bağlantılı taşıma yapısından Craiova-Kocaeli direkt demiryolu odaklı ve kara yolu kullanımını azaltan bir modele geçilmesini sağlayan bu yaklaşım, deniz ve karayolu bağlantılı rotaların yarattığı karbon yükünü azaltırken, lojistik süreçlerde daha düşük emisyonlu ve daha verimli bir yapı kurulmasına katkı sağlıyor.
Özel demiryolu tren işletmecisi Körfez Ulaştırma’nın hibrit lokomotif yatırımlarıyla desteklenen tren operasyonlarının, sürdürülebilirlik hedeflerini operasyonel verimlilikle bütünleştirerek çevresel etkiyi kalıcı biçimde azaltan bir çözüm sunduğu belirtildi.
TEK SEFERDE 216 ARAÇ TAŞINIYOR
Tek seferde 18 vagon ve 557 metre uzunluğa ulaşan tren setleri, sefer başına 216 aracı doğrudan Ford Otosan Craiova fabrikasından alarak kurulan bu yeni hat ile Kocaeli’ye ulaştırıyor.
Bu sayede Ford Otosan ülkeler arası demiryolu entegrasyonunu araç lojistiğinde etkin biçimde kullanırken Türkiye’nin stratejik lojistik konumunu da güçlendiriyor.
Şubat 2025’te, Mars Logistics tarafından Ford Otosan Romanya Craiova Fabrikası ile Türkiye arasında üretim parçalarının taşınmasını kapsayan demiryolu hattı hayata geçirilmişti.
Bu süreçte, Türkiye’den Romanya’ya üretim parçaları gönderilirken, Romanya’da üretilen araçların demiryolu ile Türkiye’ye taşınmasına yönelik bitmiş araç taşımacılığı çalışmaları da planlama aşamasına alınmıştı.
Ford Otosan ve paydaşlarının, hattın verimliliğini daha da artırmak için kapasite artış planlarını şimdiden devreye aldığı kaydedildi. 2026 yılının son çeyreğinde filoya eklenecek yeni vagon setleriyle birlikte, Türkiye ve Avrupa arasındaki otomotiv lojistiğinin daha güçlü bir yapıya kavuşması hedefleniyor.