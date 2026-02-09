Ford Otosan, lojistik ağındaki karbon ayak izini önemli ölçüde azaltacak stratejik demiryolu projesini hayata geçirdi.

Ford Otosan liderliğinde; projenin lojistik servis sağlayıcısı Mars Logistics, stratejik satın alma ve süreç yönetiminde KoçZer, tren taşıma operasyonlarını yürüten Körfez Ulaştırma, araçların elleçleme ve stoklama süreçlerini yürüten Railport ve Mars Logistics’in vagon tedarikçisi Transwaggon Group iş birliğiyle, Craiova (Romanya) ve Kocaeli (Türkiye) arasındaki araç lojistiği raylar üzerine taşındı.

Ocak 2026 itibarıyla başlayan seferler, Marmaray geçişi sayesinde iki ülke arasındaki ticaret koridorunu kesintisiz ve yeşil bir hatla birbirine bağlıyor.

DEMİRYOLU İLE KARBON YÜKÜ AZALTILDI

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu proje, Ford Otosan’ın 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde Net Sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda, SBTi tarafından onaylanan emisyon azaltım hedefleriyle uyumlu olarak kurgulanan lojistik dönüşümün önemli bir adımını oluşturuyor.

Craiova–Köstence-Kocaeli hattında denizyolu ağırlıklı ve kara yolu bağlantılı taşıma yapısından Craiova-Kocaeli direkt demiryolu odaklı ve kara yolu kullanımını azaltan bir modele geçilmesini sağlayan bu yaklaşım, deniz ve karayolu bağlantılı rotaların yarattığı karbon yükünü azaltırken, lojistik süreçlerde daha düşük emisyonlu ve daha verimli bir yapı kurulmasına katkı sağlıyor.