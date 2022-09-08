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Avrupa'ya Kocaeli'den gidecek 0:00 / 0:00

Ford’un ticari araç birimi Ford Pro, Avrupa’ya yönelik tam elektrikli ikinci ticari modeli E-Transit Custom’ı tanıttı. 1 tonluk araç segmentinde yer alan araç, Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek.

Aracın Londra'daki tanıtımında konuşan Ford Motor Company Başkanı ve CEO'su Jim Farley, "Ford Pro ve E-Transit Custom, ticari bir aracın neler yapabileceğini yeniden tanımlıyor ve ticari hayatı yeni bir dijital çağa taşıyor. Yeni E-Transit Custom, yeni dijital çağda da onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden tasarlandı ve geliştirildi" açıklamalarında bulundu.

MENZİLİ 380 KİLOMETRE

Yapılan açıklamaya göre, E-Transit Custom’ın sahip olduğu yeni nesil batarya teknolojisiyle 380 km’ye kadar menzil hedeflenebiliyor ve aracın DC hızlı şarjı ile 125 kW hızlı şarj mümkün oluyor.

415 Nm tork üreten 100 kW veya 160 kW (135 PS veya 217 PS) motor güç seçenekleri satışa sunulacak elektrikli ticari araç, kabini ısıtmak ve serinletmek için buhar enjeksiyonlu ısı pompası teknolojisini kullanan ilk bataryalı elektrikli araç olarak lanse edildi.

E-Transit Custom’ın 11 kW AC üç fazlı entegre şarj cihazı, bataryayı 7.2 saatte tamamen şarj edebiliyor.

AVRUPA'DA SADECE OTOSAN ÜRETECEK

Tüm Transit Custom versiyonları Ford Otosan’ın geçen yıl elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla duyurduğu 2 milyar Euro'luk yatırım kapsamında Kocaeli fabrikalarında üretilecek.

Kısa bir süre önce Türkiye’deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olma hedeflerini açıklayan Ford Otosan binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor.

Bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Transit Custom’un da Avrupa’daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un Avrupa’da sattığı tüm Transit ailesi araçların yüzde 88’sinin üretimini Kocaeli’de gerçekleştiriyor.

Şirket, Ford’un ilk tam elektrikli ticari modeli E-Transit’i Kocaeli Fabrikalarında geçtiğimiz aylarda törenle seri üretim için hattan indirmişti.

Ford Otosan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerine yönelik 10 yıl etki süresine sahip 2 milyar Euro tutarındaki yatırım planını 2021 yılında açıklamıştı.