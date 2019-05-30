Yerli girişimlerden Foriba, finans, vergi yazılımları ve raporlama çözümleri sunan İngiliz Sovos'a satıldı. Satın alma işlemi hakkında herhangi bir detay ise paylaşılmadı.

Daha önce Invoiceware, Paperless ve TrustWeaver gibi firmaları da bünyesine katan Londra merkezli şirketin, Foriba'yı satın almasının arkasında dijital dünyadaki küresel vergi çözümünü güçlendirmenin bulunduğu bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Savos'un Foriba'nın çözümlerini kendi platformuna dahil ederek, uluslararası şirketlere, global dolaylı vergi yükümlülüklerini tek bir merkezden yönetme olanağı sunacak.

Açıklamaya göre, 2014 yılından beri yürürlükte olan e-fatura zorunluluğu kapsamında, Türkiye'de elektronik dönüşüm uygulamaları yıllardır devam ediyor.

Latin Amerika dışındaki ülkeler için oldukça yeni sayılabilecek bu kavram, Türkiye'de yıllardır yürürlükte olan bir uygulama olarak öne çıkarken, yerli e-fatura sağlayıcılarından biri olan Foriba'nın, farklı ülkelerdeki regülatif zorunlulukları karşılamak adına e-dönüşüm çözümleri geliştirdiği de kaydedildi.

Foriba, 2018'de ekosistemde en çok yatırım alan 5 girişim arasına girerek dikkat çekmişti.

'UÇTAN UCA ÇÖZÜM SUNAN TEK ŞİRKET OLACAĞIZ'

Satın alma ile ilgili açıklamalarda bulunan Sovos CEO'su Andy Hovancik, "2025 yılı itibarıyla sanayileşmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketlere ait faturaların yüzde 75'inden fazlasının e-faturaya geçmesi bekleniyor. Sovos'un diğer yatırımlardan sonra Foriba'yı satın alması, B2B ve B2C geçişindeki müşterilerimizi korumamıza yardımcı olacak" dedi.

Foriba CEO'su ve Kurucu Ortağı Koray Gültekin Bahar da, "Sovos, 60'tan fazla ülkede e-fatura uyumluluğu konusunda uçtan uca çözüm sağlamak adına girişimcileri ve uzman yetenekleri bir araya getirmiş oldu. Hem Foriba hem de Sovos bünyesinde ürün kalitesi, müşteri deneyimi ve rekabetçi farklılaşmaya odaklanmış ekipler bulunuyor. Birlikteliğimiz dünya çapında uçtan uca çözüm sunan tek bir şirket haline gelmemizi sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

GEÇMİŞİ 20 YILI BULUYOR

Regülatif teknolojiler alanında faaliyet gösteren Foriba, şirketlerin muhasebe ve finans tabanlı iş süreçlerini dijital platforma aktarmaları için e-dönüşüm çözümleri sunuyor.

25 farklı ürün ve servis ile 10’dan fazla ülkede regülasyon teknolojileri geliştiren şirket, 450’den fazla uluslararası şirkete hizmet veriyor.

1999 yılında kurulan Foriba'nın sunduğu çözümler arasında e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi ürünler bulunuyor. e-Fatura sağlayıcısı olan şirketin ayda 30 milyondan fazla belge oluşturduğu açıklanıyor.

Foriba’nın yatırımcıları arasında ise Revo Capital, Endeavor Catalyst ve IFC (Dünya Bankası) yer alıyor.

Girişimin yatırımcılarında Revo Capital'in Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, "5 yıl boyunca Foriba'nın yerel bir yazılım şirketinden global bir oyuncuya dönüşümünü en ön sıradan takip etme şansına sahip olduk ve bu başarının tesadüf olmayıp sonuna kadar hak edildiğini yakinen biliyoruz” diye konuştu.