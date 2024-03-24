Formula 1 Avustralya GP'sini Ferrari'den Carlos Sainz kazandı
Formula 1'de sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'sini Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc ilk iki sırada bitirdi. İspanyol sürücü Sainz kürsünün tepesine çarken, Leclerc ise ikinci sırayı elde etti. McLaren'den Lando Norris ise üçüncü oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Rolex Avustralya Grand Prix'sini Ferrari takımından Carlos Sainz kazandı.
Yarışta ikinciliği yine Ferrari takımından Charles Leclerc elde ederken, McLaren takımından Lando Norris ise üçüncü oldu.
SAINZ 10 YARIŞ SONRA ZİRVEDE
Carlos Sainz geçtiğimiz sezon Singapur Grand Prix'inin ardından tam 10 yarış sonra podyumun ilk sırasına çıktı.
Öte yandan Ferrari takımı 2022 Bahreyn'den sonra bu kez Melbourne'de 'duble' yapma başarısını gösterdi.
VERSTAPPEN VE HAMILTON TAMAMLAYAMADI
Son 3 sezonun dünya şampiyonu Max Verstappen sağ arka freninde yaşadığı yanma sebebiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton da yaşadığı motor probleminden dolayı 17. turda yarıştan çekildi.
Sezonun 4. yarışı Japonya Grand Prix'si, 7 Nisan'da düzenlenecek.
Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 47
3. Sergio Perez (Meksika): 46
4. Carlos Sainz (İspanya): 40
5. Oscar Piastri (Avustralya): 28
Takımlar
1. Red Bull: 97
2. Ferrari: 93
3. McLaren: 55
4. Aston Martin: 27
5. Mercedes: 26