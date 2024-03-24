Formula 1 Avustralya GP'sini Ferrari'den Carlos Sainz kazandı Formula 1'de sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'sini Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc ilk iki sırada bitirdi. İspanyol sürücü Sainz kürsünün tepesine çarken, Leclerc ise ikinci sırayı elde etti. McLaren'den Lando Norris ise üçüncü oldu.

Habertürk Giriş: 24.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:55 facebook

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