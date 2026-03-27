        Formula 1'de sıradaki durak Japonya! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de sıradaki durak Japonya!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'siyle heyecan sürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Formula 1'de sıradaki durak Japonya!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.

        Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 09.00, yarış ise 29 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

        Sezonun ilk iki yarışında Mercedes pilotları George Russell ve Kimi Antonelli zafere ulaştı.

        Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        Pilotlar

        1. George Russell (Büyük Britanya): 51

        2. Kimi Antonelli (İtalya): 47

        3. Charles Leclerc (Monako): 34

        4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33

        5. Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17

        Takımlar

        1. Mercedes: 98

        2. Ferrari: 67

        3. McLaren: 18

        4. Haas: 17

        5. Red Bull: 12

