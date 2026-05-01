Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Formula 1'de sıradaki durak Miami

        Formula 1'de sıradaki durak Miami

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı Miami Grand Prix'si yarın başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 14:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Formula 1'de sıradaki durak Miami

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 4. etabı Miami Grand Prix'siyle devam edecek.

        ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yapılacak yarış, 57 tur üzerinden düzenlenecek.

        Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta, yarın TSİ 19.00'da sprint yarışı ve TSİ 23.00'te sıralama turları başlayacak. Yarış ise 3 Mayıs Pazar günü, TSİ 23.00'te koşulacak.

        Mercedes pilotlarından George Russell sezonun ilk yarışı Avustralya'da, Kimi Antonelli ise Çin ve Japonya'da podyumun zirvesine çıkmıştı. Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

        Miami Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        REKLAM

        - Pilotlar

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 72

        2. George Russell (Büyük Britanya): 63

        3. Charles Leclerc (Monako): 49

        4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 41

        5. Lando Norris (Büyük Britanya): 25

        - Takımlar

        1. Mercedes: 135

        2. Ferrari: 90

        3. McLaren: 46

        4. Haas: 18

        5. Alpine: 16

        Red Bull: 16

