        Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlayacak! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlayacak!

        Formula 1'de yeni sezon heyecanı, Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak.

        Giriş: 06.03.2026 - 12:05
        Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlayacak!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon heyecanı, Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak.

        Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 08.00'de başlayacak. Yarış ise 8 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de koşulacak.

        Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 24 etap düzenlenecek.

        2026 yılında Formula 1'de yer alan takımlar ve pilotları şöyle:

        McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

        Red Bull: Max Verstappen, Isack Hadjar

        Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

        Mercedes: George Russell, Kimi Antonelli

        Williams: Carlos Sainz, Alex Albon

        Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad

        Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

        Haas: Oliver Bearman, Esteban Ocon

        Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

        Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto

        Cadillac: Sergio Perez, Valtteri Bottas

