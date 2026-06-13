Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri: ABD - İran savaşında sona mı gelindi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Sanki dövüş kulübü, Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP: İRAN İLE SAVAŞI SONA ERDİRDİK28 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta sona mı gelindi... ABD Başkanı Trump, "İran ile savaşı bitirdik" dedi ve Tahran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürdü. İran ise müzakere... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP: İRAN İLE SAVAŞI SONA ERDİRDİK28 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta sona mı gelindi... ABD Başkanı Trump, "İran ile savaşı bitirdik" dedi ve Tahran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürdü. İran ise müzakere metninin büyük bölümünün tamamlandığını ancak anlaşma konusunda henüz nihai karar verilmediğini açıkladı.İRAN BASINI TASLAĞIN DETAYLARINI PAYLAŞTIİran basını, İran-ABD arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detaylarını paylaştı. Paylaşılan metinde ABD'nin yaptırımları kaldırma, İran çevresindeki güçlerini çekme, deniz ablukasını kaldırma, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma, petrol yaptırımlarını kaldırma ve dondurulmuş İran fonlarını serbest bırakma taahhüdünü içeriyor."İRAN NÜKLEER SİLAH EDİNMEMEYİ KABUL EDECEK"Axios'ın haberinde ise mutabakat zaptına göre İran'ın, nükleer programına ilişkin bazı önemli taahhütlerde bulunacağı yazıldı. Bunların başında nükleer silah edinmemeyi kabul etmesi ve zenginleştirilmiş uranyum konusundaki anlaşmazlığın çözülmesi geliyor. ABD medyası ayrıca ABD ve İran'ın 15 Haziran'da başlayacak G7 Zirvesi öncesi anlaşmaya varabileceğini iddia etti. BRENT PETROL ANLAŞMA UMUDUYLA SERT DÜŞTÜABD Başkanı Donald Trump'ın "savaşı sona erdirdik" açıklamasının ardından brent petrol yüzde 4'ten fazla düşerek 90 doların altını gördü.GÜNAYDIN VE BAŞARIR'IN GRUP BAŞKANVEKİLLİKLERİ DÜŞTÜTürkiye'ye dönelim... CHP'de yeni gelişmeler var... Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekillikleri düştü. Meclis'in resmi internet sitesinde grup başkanvekillikleri unvanları kaldırıldı. CHP'nin Meclis'teki grup başkanvekili olarak Murat Emir kaldı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CHP'YE: SANKİ DÖVÜŞ KULÜBÜCumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılış töreninde konuştu... CHP'de yaşananlar ilgili "Millet işi gücü bıraktı aksiyon filmi izler gibi CHP'yi izliyor. Sanki dövüş kulübü. Herkes çelme takmanın tuzak kurmanın peşinde. Hırsları boyunu aşan birileri çıkmış ayaklanmaktan bahsediyor. Siz milletvekili misiniz militan mısınız. Ne zamandan beri sokakları ayaklandırmak politika oldu siyaset oldu. Biz buna AK Parti olarak müsaade etmeyiz" dedi. "İNŞALLAH TEMPOMUZU BİRAZ DAHA ARTIRACAĞIZ"Terörsüz Türkiye Süreci ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bu hedefe giden yolda çok önemli mesafe kat ettik, inşallah tempomuzu biraz daha artıracağız." ifadelerini kullandı. 'ÇIPLAK ARAMA' İDDİASINA SORUŞTURMAÖte yandan İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemede dile getirdiği "gözaltında çıplak arama" iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. SİLİVRİ BELEDİYESİ'NE OPERASYON: 17 GÖZALTISabah saatlerinde Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. BEYAZ ET SEKTÖRÜNE SORUŞTURMAAdalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı ve piyasa manipülasyonu iddialarına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. 32 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 13 şirkete ise denetim kayyumu atandı.ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEMZorunlu trafik sigortası genel şartlarında önemli değişiklikler var. Artık kaza yapan araçlar için Maddi Zararlar Teminatı kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. Araç değer kaybı için ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmayacak, hasarlı parçaların hangi şartlarda orijinal veya eşdeğer parça ile değiştirileceği netleştirilecek. Ağır hasarlı araçlarda ise trafikten çekildiğini gösteren belge olmadan tazminat ödenmeyecek.DÜNYA KUPASI GÖRKEMLİ BAŞLADIFutbol tutkunlarının heyecanla beklediği Dünya Kupası dün akşam başladı. Turnuvanın ilk maçında ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelirken, mücadele öncesi Mexico City Stadı'nda görsel şölen yaşandı. İlk maçta Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yendi, karşılaşmada 3 kırmızı kart görüldü. İkinci maçta ise Güney Kore, Çekya'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Asya ekibine galibiyeti getiren ikinci golü Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh kaydetti. Daha Az Göster