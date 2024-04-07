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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Japonya GP'sini Max Verstappen kazandı! - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Japonya GP'sini Max Verstappen kazandı!

        Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Japonya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Hollandalı pilot, bu sezon üçüncü kez kürsünün en tepesine çıkarken, kariyerinin ise 57. yarış birinciliğini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:19
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        Japonya'da zafer Verstappen'in!
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        Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in oldu. Red Bull'un Hollandalı pilotu, Suzuka'da yer alan 5,8 kilometre uzunluğundaki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde yapılan yarışı rahat bir şekilde kazandı.

        Deneyimli sürücü böylelikle kariyerinin 57. zaferini kazanırken, bu sezon ise 4 . yarışta 3. kez kürsünün tepesine çıktı.

        Red Bull'un diğer sürücüsü Sergio Perez, Verstappen'in yaklaşık 12 saniye arkasında 2. sırayı elde ederken, Ferrari pilotu Carlos Sainz üçüncü oldu.

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