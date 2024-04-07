Formula 1 Japonya GP'sini Max Verstappen kazandı! Formula 1'de sezonun 4. yarışı olan Japonya Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı. Hollandalı pilot, bu sezon üçüncü kez kürsünün en tepesine çıkarken, kariyerinin ise 57. yarış birinciliğini elde etti.

Habertürk Giriş: 07.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 07.04.2024 - 11:19 facebook

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