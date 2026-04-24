Formula 1 ne zaman? Formula 1 İstanbul’a ne zaman gelecek, tarihi belli oldu mu?
Formula 1'in İstanbul'a dönüşüyle ilgili beklenen gelişmeler gündemin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Motor sporları tutkunlarının uzun süredir beklediği bu gelişmede artık sona yaklaşıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan tanıtım programı sonrası gözler Formula 1'in Türkiye'ye dönüşüne ilişkin detaylara çevrildi. Peki, Formula 1 İstanbul'a ne zaman gelecek, tarihi belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...
FORMULA 1 İSTANBUL’A GERİ DÖNÜYOR!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in 2027 yılından itibaren yeniden Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.
FORMULA 1 İSTANBUL’A NE ZAMAN GELECEK?
2005-2011 ile 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park 2027 takviminde yeniden yer alacak.
5 bin 338 kilometrelik pist uzunluğu ve özellikle 8'inci virajıyla öne çıkan İstanbul Park sürücüler tarafından beğenilen pistler arasında. Türkiye Grand Prix'sinin tarihinin ilerleyen dönemde açıklanması beklenirken, organizasyonun İstanbul'un turizm potansiyeline de katkı sağlamasının öngörülüyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL PARK 5 SEZON BOYUNCA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi:
"Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıyor, sosyal medyada ise yaklaşık 7.5 milyon kişi Formula 1'i yakından takip ediyor. Bugüne kadar Formula 1'e toplam dokuz kez ev sahipliği yaptık. 2005 ile 2011 arasında yedi yarış ve COVID döneminde 2020 ile 2021'de iki yarış." Özellikle 8. virajıyla tanınan ve yarış tutkunlarının favorilerinden olan İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak."
İSTANBUL PARK'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Pist uzunluğu: 5.338 m
Viraj sayısı: 14
En uzun düzlük: 720 m (Start/Finish: 655.5 m)
Genişlik: 14.5–21.5 m
Yön: Saat yönünün tersi
Maksimum eğim: yüzde 8.145
Maksimum hız (F1 araçlarıyla): 320 km/s