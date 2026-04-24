        Formula 1 ne zaman? Formula 1 İstanbul'a ne zaman gelecek, tarihi belli oldu mu, İstanbul Park kaç yıl ev sahipliği yapacak?

        Formula 1 ne zaman? Formula 1 İstanbul’a ne zaman gelecek, tarihi belli oldu mu?

        Formula 1'in İstanbul'a dönüşüyle ilgili beklenen gelişmeler gündemin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Motor sporları tutkunlarının uzun süredir beklediği bu gelişmede artık sona yaklaşıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan tanıtım programı sonrası gözler Formula 1'in Türkiye'ye dönüşüne ilişkin detaylara çevrildi. Peki, Formula 1 İstanbul'a ne zaman gelecek, tarihi belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 15:59 Güncelleme:
        1

        Formula 1’in İstanbul’a yeniden dönüşüyle ilgili gelişmeler, motor sporları gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Uzun süredir merakla beklenen süreçte önemli bir aşamaya gelinirken, İkonik pistlerden İstanbul Park’ın yeniden takvime dahil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım etkinliği sonrası detaylar belli oldu. Bu kapsamda “Formula 1 İstanbul’a ne zaman geliyor, İstanbul Park kaç yıl ev sahipliği yapacak?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        FORMULA 1 İSTANBUL’A GERİ DÖNÜYOR!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in 2027 yılından itibaren yeniden Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.

        3

        FORMULA 1 İSTANBUL’A NE ZAMAN GELECEK?

        2005-2011 ile 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park 2027 takviminde yeniden yer alacak.

        5 bin 338 kilometrelik pist uzunluğu ve özellikle 8'inci virajıyla öne çıkan İstanbul Park sürücüler tarafından beğenilen pistler arasında. Türkiye Grand Prix'sinin tarihinin ilerleyen dönemde açıklanması beklenirken, organizasyonun İstanbul'un turizm potansiyeline de katkı sağlamasının öngörülüyor.

        4

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL PARK 5 SEZON BOYUNCA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

        Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

        "Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıyor, sosyal medyada ise yaklaşık 7.5 milyon kişi Formula 1'i yakından takip ediyor. Bugüne kadar Formula 1'e toplam dokuz kez ev sahipliği yaptık. 2005 ile 2011 arasında yedi yarış ve COVID döneminde 2020 ile 2021'de iki yarış." Özellikle 8. virajıyla tanınan ve yarış tutkunlarının favorilerinden olan İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak."

        5

        İSTANBUL PARK'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

        Pist uzunluğu: 5.338 m

        Viraj sayısı: 14

        En uzun düzlük: 720 m (Start/Finish: 655.5 m)

        Genişlik: 14.5–21.5 m

        Yön: Saat yönünün tersi

        Maksimum eğim: yüzde 8.145

        Maksimum hız (F1 araçlarıyla): 320 km/s

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
