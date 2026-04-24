CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL PARK 5 SEZON BOYUNCA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıyor, sosyal medyada ise yaklaşık 7.5 milyon kişi Formula 1'i yakından takip ediyor. Bugüne kadar Formula 1'e toplam dokuz kez ev sahipliği yaptık. 2005 ile 2011 arasında yedi yarış ve COVID döneminde 2020 ile 2021'de iki yarış." Özellikle 8. virajıyla tanınan ve yarış tutkunlarının favorilerinden olan İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak."