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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 pilotu Leclerc, Ferrari ile sözleşmesini uzattı - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 pilotu Leclerc, Ferrari ile sözleşmesini uzattı

        Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, takımıyla sözleşmesini uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 20:20 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:20
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        Leclerc, Ferrari ile sözleşmesini uzattı
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        Formula 1 ekiplerinden Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, takımıyla sözleşmesini uzattı.

        Ferrari, sosyal medya hesabından 26 yaşındaki pilotla sözleşmenin uzatıldığını duyurdu ancak detay paylaşmadı.

        Leclerc ise Ferrari ile yarışmayı üç yaşından bu yana hayal ettiğini belirterek, "Akademiye katıldığımdan bu yana Ferrari benim ikinci ailem ve beş yıl boyunca birlikte çok şey başardık. Ancak, en iyisinin henüz gelmediğine inanıyorum ve bu sezonun başlaması, daha fazla ilerleme kaydetmek ve her yarışta rekabetçi olmak için sabırsızlanıyorum. Hayalim Ferrari ile dünya şampiyonluğunu kazanmak." ifadelerini kullandı.

        Ferrari ile 5 yarış kazanan Leclerc, 23 kez de pole pozisyonunun sahibi oldu.

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