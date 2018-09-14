Epic Games’in geliştiriciliğini yaptığı ve çıkışının üzerinden bir yıl geçmeden yüz milyondan fazla fazla oyuncuya ulaşan Fortnite, Türk oyunculara bir jest yaparak oyuna Hacivat kıyafetini ekledi.

Böylece Fortnite aracılığıyla dünya çapında hâlihazırda 125 milyondan fazla oyuncusu, yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türk kültüründe önemli bir yer işgal eden gölge oyunundan bir karakterle tanışmış oldu.

EŞYALARI DA ÖZEL

Geleneksel gölge oyunundaki yeşil ve kırmızı renkli elbiseleri, uçları kalkık sivri burunlu ayakkabıları ve şapkasıyla oyunda yer alan Hacivat’ın oyun dünyasındaki 3 boyutlu hali çok havalı görünüyor. Fortnite’ın renkli ve eğlenceli oyun dünyasına entegre edilen Hacivat karakteri, yaptığı farklı dans figürleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu çok özel karakter beraberinde kendine has eşyalarıyla geliyor. Hacivat haritada ineceği yeri seçmek için gökyüzünde süzülürken en büyük yardımcısı Gölge Oyunu adlı planörü olacak. Haritada dolaşıp malzeme toplarken ise Kütük Yaran adını verdiği özel baltasını kullanacak. Hacivat, kazanmak için zekânın da nişan alma yeteneği kadar önemli olduğu Fortnite dünyasında şimdiden büyük ilgi görüyor.

'KÜLTÜREL TANITIM ARACI OLDU'

Hacivat kıyafetinin Fortnite’ta yer almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Epic Games Gelişmekte Olan Pazarlar Direktörü Özgür Özalp, eğitimden sağlığa pek çok alanda kendine yer bulmaya başlayan oyunların birer kültürel tanıtım aracına da dönüştüğünü belirtti.

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