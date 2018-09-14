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Hacivat en büyük gösterisine çıkıyor

Dünya genelinde yüz milyondan fazla kişi tarafından oynanan son dönemin fenomen oyunu Fortnite’e Hacivat da dahil oldu.  

14.09.2018 - 15:21 | Güncelleme:

 

Epic Games’in geliştiriciliğini yaptığı ve çıkışının üzerinden bir yıl geçmeden yüz milyondan fazla fazla oyuncuya ulaşan Fortnite, Türk oyunculara bir jest yaparak oyuna Hacivat kıyafetini ekledi.

Böylece Fortnite aracılığıyla dünya çapında hâlihazırda 125 milyondan fazla oyuncusu, yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türk kültüründe önemli bir yer işgal eden gölge oyunundan bir karakterle tanışmış oldu.

EŞYALARI DA ÖZEL 

Geleneksel gölge oyunundaki yeşil ve kırmızı renkli elbiseleri, uçları kalkık sivri burunlu ayakkabıları ve şapkasıyla oyunda yer alan Hacivat’ın oyun dünyasındaki 3 boyutlu hali çok havalı görünüyor. Fortnite’ın renkli ve eğlenceli oyun dünyasına entegre edilen Hacivat karakteri, yaptığı farklı dans figürleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu çok özel karakter beraberinde kendine has eşyalarıyla geliyor. Hacivat haritada ineceği yeri seçmek için gökyüzünde süzülürken en büyük yardımcısı Gölge Oyunu adlı planörü olacak. Haritada dolaşıp malzeme toplarken ise Kütük Yaran adını verdiği özel baltasını kullanacak. Hacivat, kazanmak için zekânın da nişan alma yeteneği kadar önemli olduğu Fortnite dünyasında şimdiden büyük ilgi görüyor.

'KÜLTÜREL TANITIM ARACI OLDU'

Hacivat kıyafetinin Fortnite’ta yer almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Epic Games Gelişmekte Olan Pazarlar Direktörü Özgür Özalp, eğitimden sağlığa pek çok alanda kendine yer bulmaya başlayan oyunların birer kültürel tanıtım aracına da dönüştüğünü belirtti.

Özalp, şunları söyledi: “Bu bağlamda kültürümüzün bir parçasının dünyanın her yerindeki oyuncularla buluşması bizim açımızdan büyük bir sevinç kaynağı. Epic Games olarak oyunun Türkiye’de gördüğü ilgiden memnunuz. Türkiye’deki oyuncularımıza ufak bir jest yapmak istedik. Bunu yaparken de Türk kültüründen ilham aldık ve herkesin çok sevdiği Hacivat karakterini oyunumuza taşıdık. Öncelikli hedefimiz ülkemizdeki oyuncular olsa da dünyanın her yanındaki oyuncular da Hacivat’ı görecek ve arzu ederse alabilecekler. Yani bir anlamda Türk kültüründen bir şeyi dünyanın her yerindeki oyunculara sunmuş olduk."

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