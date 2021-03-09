Fotoğraf canlandırma nasıl yapılır? Deep Nostalgia uygulaması dijital platform takipçilerinde heyecan yarattı. Özellikle geçmiş günlere özlem duyanlar ve kaybettiği yakınlarına duyduğu hasreti bir nebze de olsa dindirmek isteyenler Fotoğraf canlandırma programı Deep Nostalgia ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, fotoğraf canlandırma nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

DEEP NOSTALGİA NEDİR?

Soy bilimi sitesi MyHeritage deepfake teknolojisi kullanarak fotoğrafınızı canlandıran bir uygulamayı hizmete sundu.

Siteye yüklediğiniz hayatını kaybetmiş akrabalarınızın fotoğraflarıyla onları canlı gibi hareket ettiren uygulama ücretsiz.

İsrailli şirket ‘Deep Nostalgia’ adını verdiği uygulamasına deepfake videoların kötüye kullanılmaması için ses özelliğini dahil etmemeye karar vermiş.

Şirket bazılarının ‘ürkütücü‘, bazılarınınsa ‘büyülü‘ bulacağı uygulamasının nostaljik amaçla yapıldığını belirterek, kullanım amacının ‘sevgili atalarınızı hayata döndürmek için‘ olduğunu ifade etti.

DEEP NOSTALGİA NASIL KULLANILIR?

Android veya iOS model telefonlarınızdan uygulama mağazalarından Deep Nostalgia'yı indirebilirsiniz. Giriş yapmanız dahilinde istediğiniz fotoğrafı sisteme yükleyip canlandırabiliyorsunuz.