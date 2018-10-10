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Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor

10.10.2018 - 06:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'li fotoğrafçı Jason M. Peterson, 26 yıldır fotoğraf çekiyor. Instagram'da 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan Peterson, renklerin azlığının duyguyu daha da fazla hissettirdiğine inanıyor

  • 1 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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    26 yıldır sadece siyah beyaz fotoğraf çeken fotoğrafçı Jason M. Peterson, Instagram üzerinden eserlerini paylaşarak 1.1 milyon takipçiye ulaştı. 

  • 2 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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    "Benim için, çektiğim fotoğraflar siyah ve beyaz hakkında değil. Ben insani duyguları yakalayıp farklı duygular hissettirmeye çalışıyorum."

  • 3 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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    "Siyah ve beyaz, duyguya odaklanılmasına yardımcı oluyor, renklerin azlığı duyguyu yakalayabilme şansınızı arttırıyor" diyen Peterson, yaklaşık 6 yıldır fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

  • 4 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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    ABD'li fotoğrafçının gölge oyunlarında, açıları ve çizgileri yakalayıp en doğru kompozisyonu oluşturmakta üzerine yok.

  • 5 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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    Sanatçının portfolyosu ise oldukça kalabalık! Ancak Peterson, çoğunlukla manzara fotoğrafları çekiyor. 

  • 6 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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    Jason M. Peterson'ın sosyal medyadan paylaştığı karelerle sizleri baş başa bırakıyoruz. 

  • 7 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 8 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 9 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 10 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 11 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 12 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 13 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 14 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 15 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 16 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 17 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 18 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 19 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 20 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 21 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 22 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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  • 23 Fotoğrafçı Jason M. Peterson çektiği siyah beyaz fotoğraflarla harikalar yaratıyor
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