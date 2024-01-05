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        Haberler Televizyon FOX TV'nin adı mı değişiyor? FOX TV'nin yeni adı ne olacak? İşte çok konuşulan iddialar

        FOX TV'nin adı mı değişiyor? FOX TV'nin yeni adı ne olacak? İşte çok konuşulan iddialar

        FOX TV'nin adının değişeceği iddiaları sosyal medyada son günlerde en çok konuşulanlar arasına girdi. Televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler merak içerisinde "FOX TV'nin adı mı değişecek?" ve "FOX TV'nin yeni adı ne olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:10
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        FOX TV'nin adı mı değişecek? Son günlerde meyda gündeminde konuşulan iddilar üzerine bu sorunun cevabı araştırılıyor. Peki, FOX TV'nin adı değişecek mi? Merak edilen sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

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        FOX TV'NİN ADI MI DEĞİŞECEK?

        FOX TV'nin adının değişmesiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. İddia ilk olarak Birsen Altuntaş tarafından şahsi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Buna göre FOX TV ve isim hakkı sahibi Disney Grubu arasındaki anlaşmanın süresi sona erdi. Bu nedenle TV kanalının adının Şubat ayında değişmesi bekleniyor.

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        Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre yeni isimle iligli şimdilerde tanıtım filmleri çekilmeye başladı. FOX TV tarafından resmi açıklam yapılması halinde sizlerle paylaşacağız.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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