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Haberler Dünyadan Frank Kozik yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
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Frank Kozik yaşamını yitirdi

'Man's Ruin Records'un kurucusu da olan ünlü grafik sanatçısı Frank Kozik, 61 yaşında yaşamını yitirdi

Frank Kozik yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

En çok alternatif rock grupları için yaptığı posterlerle tanınan, İspanya doğumlu ABD'li grafik sanatçısı Frank Kozik'ten acı haber geldi. Kozik'in 61 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

"KENDİNDEN DAHA BÜYÜK BİR ADAMDI"

'Man's Ruin Records'un kurucusunun ölüm haberi Frank Kozik'in kendi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Frank Kozik'in geçen cumartesi beklenmeyen bir şekilde vefat ettiğini size bildirmekten dolayı üzgünüz. Frank, kendinden daha büyük bir adamdı, üzerinde çalıştığı her alanda bir ikona dönüştü. Dahili bulunduğu tüm sektörleri kökten değiştirdi. Onun yolculuğunun bir parçası olduğumuz için çok şanslı ve onurlu hissediyoruz. Eşini, kedilerini, klasik arabalarını, başkalarına öğretmenlik yapmayı ve Disneyland'ı sevdi. Onu tanıyan herkes onun güçlü varlığını özleyecek. Tüm büyük üstatlar gibi mirası ve sanatı bizim onunla olan anılarımız sayesinde yaşayacak" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: Instagram

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