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        Haberler Spor Voleybol Fransa: 0 - Brezilya: 3 | MAÇ SONUCU

        Fransa: 0 - Brezilya: 3 | MAÇ SONUCU

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen 2. haftasında Brezilya, ile Fransa karşı karşıya geldi. Müsabakayı Brezilya 3-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 18:10 Güncelleme:
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        Brezilya, Fransa'ya set vermedi!

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Fransa'yı 3-0 yendi.

        Brezilya, VNL'deki 5. galibiyetini alırken Fransa 4. kez yenildi.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Nicolas Casado (Arjantin)

        Fransa: Fanguedou, Danard-Selosse, Cazaute, Sylves, Ndiaye, Ratahiry (Gelin, Schalk, Stojiljkovic, Depie, Jaegy, Rotar, Elouga)

        Brezilya: Bergmann, Diana, Tainara, Ana Cristina, Julia, Macris (Marcelle, Roberta, Kisy, Rosamaria)

        Setler: 22-25, 19-25, 15-25

        Süre: 86 dakika

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