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EuroBasket 2022’de final oynayan Fransa, 2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 11 Kasım’da Litvanya ve 14 Kasım’da ise Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalar öncesi Fransa'nın kadrosu belli oldu. Kadroda süper yıldız adayı Victor Wembanyama da yer aldı.

Fransa’nın kadrosu şu şekilde:

Andrew Albicy, Juhann Begarin, Malcolm Cazalon, Alexandre Chassang, Sylvain Francisco, Damien Inglis, Ismael Kamagate, Paul Lacombe, Nicolas Lang, Yoan Makoundou, Bodian Massa, Axel Toupane, Benjamin Sene, Victor Wembanyama.