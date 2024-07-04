Fransa Bisiklet Turu'nun 6. etabını Dylan Groenewegen kazandı!
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 6. etabını, Jayco-AlUla takımının Hollandalı sporcusu Dylan Groenewegen kazandı.
Bu yıl 111'incisi düzenlenen tura, Fransa'nın Macon ile Dijon kentleri arasındaki 163.5 kilometrelik 6. etapla devam edildi.
Groenewegen, 3 saat 31 dakika 55 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada tamamladı. Hollandalı sürücü, Tour de France'ta 6. etap birinciliğini elde etti.
Turun 6. etabında Alpecin-Deceuninck ekibinden Belçikalı sürücü Jasper Philipsen ikinci, Intermarche-Wanty takımının Eritreli sporcusu Biniam Girmay ise üçüncü oldu.
Genel klasmanda ise Sloven sporcu Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 26 saat 47 dakika 19 saniyelik süresiyle zirvede yer alarak sarı mayoyu korudu.
Organizasyon, yarın Nuits-Saint-Georges ile Gevrey-Chambertin yerel idareleri arasındaki 25.3 kilometrelik 7. etapla sürecek.
Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde sona erecek.