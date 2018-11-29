Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılmak üzere başkent Buenos Aires’e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşeceği duyurdu.

İHA'nın haberine göre Macron, Veliaht Prens Selman’la yapacağı görüşmede Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda ısrarcı olacağını söyledi. Tüm dünyanın bu konuyla ilgili endişe duyduğunu belirten Macron, şahsi fikrinin ise şeffaflıktan ve uluslararası toplumun cinayetle ilgili bilgilendirilmesinden yana olduğunu kaydetti.

Macron, “Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yürütülen soruşturmanın devam etmesini istiyoruz. Cinayetin aydınlatmasını ve uluslararası toplumun bu sürece dahil olmasını istiyoruz" dedi.

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