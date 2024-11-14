Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen için hapis istemi | Dış Haberler

        Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen için hapis istemi

        Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin Grup Başkanvekili ve eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmakla yargılandığı davada 3 yılı ertelemeli olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 00:34 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marine Le Pen için hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Savcılar, Le Pen'in zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmasını ve 3 yılı ertelemeli olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Bu karar, yargıç aksi yönde karar vermediği takdirde Le Pen'in cumhurbaşkanlığına aday olmasını otomatik olarak men edilmesi anlamına gelirken, suçlu bulunması halinde Fransız siyasetçi kararı temyize götürebilecek.

        AA'nın Politico'ya dayandırdığı habere göre; duruşmalar boyunca suçlamaları reddeden Le Pen'in 27 Kasım'dan önce hakim önünde savunma yapması ve kesin kararın 2025'in başlarında açıklanması bekleniyor.

        Le Pen, geçen hafta duruşma sırasında Fransa cumhurbaşkanlığı için dördüncü kez aday olmayı planladığını ve bundan men edilmesi halinde "milyonlarca Fransız'ın cumhurbaşkanı adayından mahrum kalacağını" ifade etmişti.

        REKLAM

        OLAY

        Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe (FN) Partisinden seçilmiş bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

        Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

        Ulusal Cephe (FN) Partisi, 2018'de isim değiştirerek Ulusal Birlik (RN) Partisi olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #haberler
        #Marine Le Pen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        ABB konserlerine inceleme
        ABB konserlerine inceleme
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Yozgat'ta kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Yozgat'ta kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Radikal bir karar aldı
        Radikal bir karar aldı
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Meta, antitröst davasında yargılanacak
        Meta, antitröst davasında yargılanacak
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Zalewski'den G.Saray itirafı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?