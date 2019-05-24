Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fransa'da aşırı sağın lideri Le Pen'e 300 bin euro'luk AP borcu

İHA

Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen'den, sahte asistan göstererek aldığı 300 bin euro'luk maaş ödemesini geri ödemesi istendi.

Marine Le Pen

Fransa'da sahte asistan göstererek maaş ödemesi alan aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in aldığı 300 bin euro'yu Avrupa Parlamentosuna (AP) geri ödemesi isteniyor. İade talebi üzerine temyize giden Le Pen'e Avrupa adaletinden de ret gelince aşırı sağcı lider kesin olarak parayı ödemeye mahkum edildi. 300 bin euro'yu geri ödemesi istenen Marine Le Pen'in temyizde de lehine kanıt getirememesi üzerine borcu kesinleşti.

Aldığı asistan maaşının 300 bin euro'sunu iade etmek zorunda olan aşırı sağcı lider, bu kararı "saçmalık" olarak nitelendirdi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada durumu saçma bulduğunu ifade eden Le Pen, kanıtları sunduğunu fakat Avrupa adaletinin incelemediğini, hak ihlali olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunacağını açıkladı.
Öte yandan, söz konusu asistanın güncel AP seçimlerinde aday listesinde 10. sırada yer aldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump ve Pelosi arasında 'akıl sağlığı' atışması
DÜNYATrump ve Pelosi arasında 'akıl sağlığı' atışması
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan 'Türkiye' açıklaması
DÜNYAYunanistan'dan 'Türkiye' açıklaması
İtalya'dan Suudi gemisine ret!
DÜNYAİtalya'dan Suudi gemisine ret!
Pakistan: "1500 km'lik balistik füzemiz başarılı oldu!"
DÜNYA"1500 km'lik füzemiz başarılı oldu!"
Son Dakika rest! Ruhani: İran bombalansa bile teslim olmayacak
DÜNYARuhani: İran bombalansa bile teslim olmayacak
Yılan sokmasından dünyada her gün 200 kişi ölüyor
DÜNYAYılan sokmasından dünyada her gün 200 kişi ölüyor
İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
DÜNYAİngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
Mars 2020 bileti al! NASA Mars bileti almak için son tarihi duyurdu... NASA isim yazdırma!
DÜNYANASA isteyeni Mars'a gönderecek!
Londra'da alarm!
DÜNYALondra'da alarm!
Japonya'dan Trump'a özel drone yasağı
DÜNYAJaponya'dan Trump'a özel yasak!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X