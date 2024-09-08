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        Haberler Dünya Fransa'da binlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etti | Dış Haberler

        Fransa'da binlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etti

        Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine sağcı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak ataması nedeniyle sokaklara döküldü. Ülkenin dört bir yanında Macron protesto edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:58
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        Fransa'da binlerce kişi, Macron'un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine sağcı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak ataması nedeniyle sokaklara döküldü.

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        Seçimden sol ittifakın birinci çıkmasına rağmen merkez sağın adayı Michel Barnier'in başbakan olması tepki çekti.

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        İşçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin protesto çağrısı üzerine binlerce kişi dün ülke genelinde sokaklara döküldü.

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        Paris, Bordeaux, Lyon, Nice gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 130 farklı noktada gösteri düzenledi.

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        Bazı protestocuların Filistin bayrakları taşıdığı gösterilerde "demokrasinin reddi" ve "çalınmış seçim" gibi sloganları atıldı.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Fransa
        #Emmanuel Macron
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