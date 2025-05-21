Fransa'da Türk genci baltalı saldırıda öldürüldü

Habertürk TV’den Sırrıberk Arslan’ın haberine göre; olay önceki gün akşam saat 19.00'da yaşandı.

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Hasan Horoz ile 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Saldırganların balta kullandığı belirlenen olayda talihsiz genç boğazından aldığı balta yarası sonucu yere yığıldı.

Yaralı halde süpermarketin önüne doğru sürünerek yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırının ardından bir araçla kaçan üç kişi, kısa süre içinde çevredeki Montataire kasabasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

16, 17 ve 18 yaşlarındaki zanlılar, sorgulanmak üzere gözaltına alındı ve ifadelerinde suçlarını itiraf ettiler.

Saldırganların da Türk kökenli olduğu, ikisinin kardeş olduğu açıklandı.