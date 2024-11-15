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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa-İsrail maçında tribünlerde kavga çıktı! - Futbol Haberleri

        Fransa-İsrail maçında tribünlerde kavga çıktı!

        Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan Fransa-İsrail maçında tribünlerde kavga çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 00:40 Güncelleme: 15.11.2024 - 01:12
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        Fransa-İsrail maçında kavga!
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Fransa-İsrail futbol karşılaşması sırasında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı.

        Sosyal medyadaki görüntülere göre, Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanan Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı. Tribünlerdeki İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarları darbetti.

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