Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa, İsrailli bakanın ülkeye girişini yasakladı | Dış Haberler

        Fransa, İsrailli bakanın ülkeye girişini yasakladı

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesi nedeniyle bu ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Fransa topraklarına girişine yasak getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 19:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa, İsrailli bakanın ülkeye girişini yasakladı

        Barrot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Itamar Ben-Gvir'in Fransız topraklarına girişi yasaklandı. Bu karar, Küresel Sumud Filosu'nun Fransız ve Avrupa vatandaşlarına yönelik kabul edilemez davranışların ardından alındı." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesine işaret eden Barrot, "Bunlar, Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti körükleyen, şoke edici uzun bir açıklama ve eylem listesinin ardından geldi." ifadesine yer verdi.

        Barrot, Avrupa Birliği'nin (AB) Ben-Gvir'e yönelik yaptırım kararı almasını istediğini belirtti.

        Küresel Sumud Filosu'nun "faydasız" olduğunu savunan Barrot, "Fransız vatandaşlarının tehdit edilmesini, sindirilmesini ve zorbalığa uğramasını kabul edemeyiz, özellikle de bir kamu yetkilisi tarafından." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

        Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

        Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da damperi açılan tır üst geçide çarptı

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde damperli kamyonun çarptığı üst geçit yıkıldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        İstanbul'da bayram göçü
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?