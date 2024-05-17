Fransa Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda Polonya, Avusturya ve Hollanda ile mücadele edecek olan Fransa'nın kadrosu açıklandı.
Almanya'nın 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuvada mücadele edecek olan Fransa Milli Takımının kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Didier Deschamps, kadroda yer alacak isimleri belirledi.
Fransa'nın EURO 2024 kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens).
Savunma: Jonathan Clauss (Marsilya), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih).
Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), N'Golo Kante (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG).
Hücum: Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (Bayern Munih), Ousmane Dembele (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Inter)