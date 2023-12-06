Fransa'nın geleneksel yemeği Ratatouille nasıl yapılır? Ratatouille tarifi nedir?

Ratatouille, Fransa'nın güneyinde Provence bölgesinden gelen geleneksel bir sebze yemeğidir. Kabak, patlıcan, domates, biber ve soğan gibi sebzelerin bir araya getirilmesiyle yapılır. İşte bayılacağınız Ratatouille tarifi…

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RATATOUILLE TARİFİ NEDİR?

Sos için bir tencere içerisinde küp küp doğranmış soğanları alıp zeytinyağında iyice kavurun. Sarımsak, tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekledikten sonra domates püresini ekleyin ve 5 dakika kısık ateşte pişirin.



Yıkanmış sebzeleri eşit kalınlıkta halka halka dilimleyin. Yuvarlak veya dikdörtgen bir fırın kabının tabanını yağlayıp biraz pişirdiğiniz sostan dökün. Sosun üzerine sırayla sebzelerinizi dizin.



Tüm sebzelerinizi dizdikten sonra üzerlerine kalan sosu dökün ve 25 dakika 170 derecede pişirin. Afiyet olsun!