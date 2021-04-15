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Le Parisien gazetesinin aktardığı habere göre Macron, Fransa'nın en önemli sembolü olarak görülen Notre Dame Katedrali'nin restorasyonun beş yılı bulacağını söyledi. Özellikle önemli olanın mimar ve sanatkâr profesyonellerinin restorasyon çalışmasına saygı duyması olduğunu ifade etti.

2024 TARİHİ UZADI

2019 yılında çıkan yangından büyük zarar gören katedral için restorasyon çalışmalarının 2024 Olimpiyat Oyunları’na yetişeceğini bildiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pandemi nedeniyle bu tarihin uzayabileceğinin işaretini verdi.

GOTİK MİMARİNİN MÜCEVHERİ

Kule ve çatısı büyük hasar gören simge yapının restorasyon sürecinin şu ana kadarki maliyeti 197 milyon dolar olduğu biliniyor. Associated Press’e konuşan restorasyon sözcüsü Jeremie Patrier-Leitus, ‘‘Hepimiz katedrali restore etmek ve Fransız Gotik mimarisinin bu mücevherini dünyaya geri vermek için toplandık ve seferber olduk'' ifadelerini kullandı.

12. yüzyıldan günümüze kadar gelen Fransa’nın en önemli yapılarından olan katedralin temeli 1663’te atılmış, katedralin tamamlanması 300 yıla aşkın sürmüştü. 856 yıllık geçmişi olan yapıda çıkan yangının nedeniyse hala bilinmiyor. Yapıyı her yıl yaklaşık 13 milyon kişinin ziyaret ettiği biliniyor.